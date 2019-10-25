Олицька резиденція Радзивіллів на ретрофото
Сьогодні, 13:00
У мережі поділилися ретросвітлиною Олицького замку.
Фото у facebook опублікувала дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.
За її словами, зазнімкували резиденцію Радзивіллів у 1925 році.
Нагадаємо, у будівлі Олицького замку вже понад пів століття розташовується обласна психіатрична лікарня. її планують перенести.
Саму ж резиденцію хочуть відреставрувати і нині шукають шляхи для залучення коштів. Гроші на виготовлення проектно-кошторисної документації попередньо планують передбачити в обласному бюджеті. За попередніми оцінками експертів ціна питання – 2,2 мільйони гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Фото у facebook опублікувала дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.
За її словами, зазнімкували резиденцію Радзивіллів у 1925 році.
Нагадаємо, у будівлі Олицького замку вже понад пів століття розташовується обласна психіатрична лікарня. її планують перенести.
Саму ж резиденцію хочуть відреставрувати і нині шукають шляхи для залучення коштів. Гроші на виготовлення проектно-кошторисної документації попередньо планують передбачити в обласному бюджеті. За попередніми оцінками експертів ціна питання – 2,2 мільйони гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Олицька резиденція Радзивіллів на ретрофото
Сьогодні, 13:00
Прогнози на спорт: як не портапити на шахраїв*
Сьогодні, 12:50
Очільник «Волиньгазу» пояснив, чому газ горить жовтим полум’ям
Сьогодні, 12:33
Медіа