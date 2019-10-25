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Олицька резиденція Радзивіллів на ретрофото

Олицька резиденція Радзивіллів на ретрофото
У мережі поділилися ретросвітлиною Олицького замку.

Фото у facebook опублікувала дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.

За її словами, зазнімкували резиденцію Радзивіллів у 1925 році.

Нагадаємо, у будівлі Олицького замку вже понад пів століття розташовується обласна психіатрична лікарня. її планують перенести.

Саму ж резиденцію хочуть відреставрувати і нині шукають шляхи для залучення коштів. Гроші на виготовлення проектно-кошторисної документації попередньо планують передбачити в обласному бюджеті. За попередніми оцінками експертів ціна питання – 2,2 мільйони гривень.
Олицька резиденція Радзивіллів на ретрофото

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Теги: Олицький замок, ретрофото
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