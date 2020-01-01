Скільки українці відпочиватимуть у березні
Сьогодні, 13:57
У березні 2020 року в українців буде 10 вихідних днів. Кількість буднів при цьому складе 21 день.
Про це пише Gazeta.ua.
Першого місяця весни жителів України чекає додатковий вихідний. Оскільки 8 березня випадає на неділю, свято переноситься і на понеділок, 9 березня.
Також в Україні може з'явитися нове державне свято - День опору кримчан російській окупації, яку неофіційно вшановують 26 лютого.
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Про це пише Gazeta.ua.
Першого місяця весни жителів України чекає додатковий вихідний. Оскільки 8 березня випадає на неділю, свято переноситься і на понеділок, 9 березня.
Також в Україні може з'явитися нове державне свято - День опору кримчан російській окупації, яку неофіційно вшановують 26 лютого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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