Скільки українці відпочиватимуть у березні





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Першого місяця весни жителів України чекає додатковий вихідний. Оскільки 8 березня випадає на неділю, свято переноситься і на понеділок, 9 березня.



Також в Україні може з'явитися нове державне свято - День опору кримчан російській окупації, яку неофіційно вшановують 26 лютого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У березні 2020 року в українців буде 10 вихідних днів. Кількість буднів при цьому складе 21 день.Про це пише Gazeta.ua Першого місяця весни жителів України чекає додатковий вихідний. Оскільки 8 березня випадає на неділю, свято переноситься і на понеділок, 9 березня.Також в Україні може з'явитися нове державне свято - День опору кримчан російській окупації, яку неофіційно вшановують 26 лютого.

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