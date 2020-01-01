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Скільки українці відпочиватимуть у березні

Скільки українці відпочиватимуть у березні
У березні 2020 року в українців буде 10 вихідних днів. Кількість буднів при цьому складе 21 день.

Про це пише Gazeta.ua.

Першого місяця весни жителів України чекає додатковий вихідний. Оскільки 8 березня випадає на неділю, свято переноситься і на понеділок, 9 березня.

Також в Україні може з'явитися нове державне свято - День опору кримчан російській окупації, яку неофіційно вшановують 26 лютого.

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Теги: вихідні, березень
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