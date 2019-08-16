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Луцьк за рік захотіли побачити менше 2 тисяч туристів

Луцьк за рік захотіли побачити менше 2 тисяч туристів
Повідомили, яким був туристичний сезон у Луцьку у 2019 році.

Про це йдеться у відповідному звіти про діяльність КП «Центр туристичної інформації та послуг» за 2019 рік.

Так, за рік у Луцьку організували екскурсійний супровід для 127 груп. З них для гостей з-за кордону ‒ 20 (США, Австралія, Польща, Литва, Аргентина, Велика Британія, Німеччина, Африка, Франція, Туреччина, Сербія, Албанія, Нідерланди, Швейцарія, Ізраїль).

Загальна кількість екскурсантів торік склала 1852 особи.

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Теги: туризм, Луцьк
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Коментарі 4
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Це рекорд.Міська недовлада,ви "найкращі"!
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Не в обіду ! Люблю Луцьк але робити тут нема чого і дивитися нема на шо! Треьа робити конкурентні об’єкти
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Найкраще збережений замок Литовської доби та ранньої Речі Посполитої, один з найгарніших в Україні костелів, монастирі. І в Луцьк нема що дивитися? Те що це все а ще більше навкруги цього в занедбаному стані ну то власне вина лучан і влади. Сучасні лучани просто не достойні свого міста
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Луцьк - одне з дуже небагатьох міст України, де збереглося старе місто з замком. Якщо до цього додати історичні та унікальні природні пам'ятки області, то Волинь можна вважати однією з найпривабливіших у плані туризму областей. Але, звичайно, за відповідних цілеспрямованих зусиль влади і громадкости.
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