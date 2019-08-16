Луцьк за рік захотіли побачити менше 2 тисяч туристів





Про це йдеться у відповідному звіти про діяльність КП «Центр туристичної інформації та послуг» за 2019 рік.



Так, за рік у Луцьку організували екскурсійний супровід для 127 груп. З них для гостей з-за кордону ‒ 20 (США, Австралія, Польща, Литва, Аргентина, Велика Британія, Німеччина, Африка, Франція, Туреччина, Сербія, Албанія, Нідерланди, Швейцарія, Ізраїль).



Загальна кількість екскурсантів торік склала 1852 особи.



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