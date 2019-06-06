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У Тернополі через зсув ґрунту загинули двоє людей

У Тернополі через зсув ґрунту загинули двоє людей
Уночі 8 лютого у Тернополі двоє чоловіків загинули в результаті обвалення ґрунту.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Тернопільській області.

Приблизно о 1:46 до правоохоронців надійшло повідомлення про нещасний випадок на будівництві.

Трагічний інцидент трапився під час копання траншеї для теплової траси до однієї з новобудов Тернополя - обвалився ґрунт та засипав двох робітників.

Згодом на місце події прибули рятувальники та витягнули постраждалих, проте врятувати життя чоловікам не вдалося. У результаті зсуву двоє будівельників – жителі Одеської та Донецької областей – загинули під завалами землі.

За попередньою інформацією, під час проведення земляних робіт на будівництві були порушені відповідні норми безпеки.

Наразі правоохоронці внесли цей факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Слідство триває.
У Тернополі через зсув ґрунту загинули двоє людей

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Теги: смерть, будівництво
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