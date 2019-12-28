Помер один з водіїв, якого вирізали рятувальники після аварії на Волині за участю маршрутки
Сьогодні, 10:51
На Волині помер водій буса, якого вирізали рятувальники після автотрощі у селі Софіївка Горохівського району.
Про це повідомляє газета Волинь.
Нагадаємо, 27 грудня вранці на трасі біля села Софіївка Горохівського району зіткнулися рейсовий автобус сполученням Львів-Радехів-Луцьк з бусом Opel Movano. За кермом автобуса Mercedes-Benz перебував 55-річний житель Рівненської області. Водій допустив зіткнення мікроавтобусом Opel Movano, під керуванням 32-річного жителя Іваничівського району, котрий рухався у зустрічному напрямку.
Рятувальники деблокували водіїв рейсового автобуса та буса, яких затисло після зіткнення транспортних засобів.
Тоді обох водіїв із політравмами доправили в медичні заклади.
Як стало відомо, 32-річного водія буса з Іваничівщини лікарі не в силі були повернути до життя. Нещодавно він помер в одній із лікарень міста Луцька.
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Про це повідомляє газета Волинь.
Нагадаємо, 27 грудня вранці на трасі біля села Софіївка Горохівського району зіткнулися рейсовий автобус сполученням Львів-Радехів-Луцьк з бусом Opel Movano. За кермом автобуса Mercedes-Benz перебував 55-річний житель Рівненської області. Водій допустив зіткнення мікроавтобусом Opel Movano, під керуванням 32-річного жителя Іваничівського району, котрий рухався у зустрічному напрямку.
Рятувальники деблокували водіїв рейсового автобуса та буса, яких затисло після зіткнення транспортних засобів.
Тоді обох водіїв із політравмами доправили в медичні заклади.
Як стало відомо, 32-річного водія буса з Іваничівщини лікарі не в силі були повернути до життя. Нещодавно він помер в одній із лікарень міста Луцька.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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