Помер один з водіїв, якого вирізали рятувальники після аварії на Волині за участю маршрутки





Про це повідомляє газета



Нагадаємо, 27 грудня вранці на трасі біля села Софіївка Горохівського району зіткнулися рейсовий автобус сполученням Львів-Радехів-Луцьк з бусом Opel Movano. За кермом автобуса Mercedes-Benz перебував 55-річний житель Рівненської області. Водій допустив зіткнення мікроавтобусом Opel Movano, під керуванням 32-річного жителя Іваничівського району, котрий рухався у зустрічному напрямку.



Рятувальники



Тоді обох водіїв із політравмами доправили в медичні заклади.



Як стало відомо, 32-річного водія буса з Іваничівщини лікарі не в силі були повернути до життя. Нещодавно він помер в одній із лікарень міста Луцька.





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