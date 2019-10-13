Волинянин на справі ремонту холодильників знається уже сорок літ





Спектр основних робіт, які виконують у майстерні Віктора Ющука, стосується капітального ремонту холодильників, морозильних камер, електросистем цих приладів, заміни реле і терморегуляторів, діагностики тощо, пише



Ми настільки звикли до речей, які нас оточують, що просто не уявляємо без них свого життя. Взяти, для прикладу, холодильник. Перші такі пристрої на території України (і на теренах колишнього СРСР теж) почали виготовляти на Харківському тракторному заводі. Серійний випуск налагодили 1939 року. Втім, у населення вони стали популярними тільки у 60-ті роки. 1962-го лише 4 радянських сім’ї зі 100 мали вдома холодильник, 1970 року — 43 родини, а 1988-го — 92.



Нині, певно, не знайдеш помешкання, де б його не було. А коли цей дуже потрібний у побуті прилад раптом вийде з ладу, це сприймається майже як катастрофа, і саме тоді ми одразу згадуємо про майстрів.



Житель міста Віктор Васильович Ющук на справі ремонту холодильників та іншої побутової техніки знається ось уже сорок літ. Народився і зростав у селі Старовойтове. Після школи здобув фах майстра-будівельника. За цією спеціальністю працював на будівельній дільниці у Любомлі.



Далі була строкова служба в армії, потім півроку трудився у вагонному депо Ковель. Опісля вирішив навчатися на Луцькому заводі «Ремпобуттехніка». Сталося це у далекому 1980 році. Саме там опанував усі премудрості ремонту пральних машин, холодильників, пилососів, словом, усієї тодішньої побутової техніки.



Опісля навчався, рік працював у Ковелі, а потім запропонували очолити побутову майстерню у Любомлі. Погодився.



— Нас тоді працювало чотири чоловіки. Мали службове авто, тож за потреби виїжджали обслуговувати побутову техніку і в установах, і в людей надому, — пригадує чоловік. — Мали виконувати план, водночас і за якістю роботи завжди слідкували, щоб не було скарг від клієнтів.



Початок лихих 90-х приніс зміни, на жаль, негативні у багато галузей, в тому числі і в побутове обслуговування.



— Почалося безгрошів’я, перебої із постачанням запчастин, майстри почали звільнятися, — розповідає Віктор Васильович, — Так у 1993 році я вирішив започаткувати власну справу: оформився підприємцем, взявши за основу діяльність ремонт побутової техніки. Щоправда, нині зосередився переважно на холодильниках.



Спектр основних робіт, які виконуються у майстерні Віктора Ющука, стосується капітального ремонту холодильників, морозильних камер, електросистем цих приладів, заміни реле і терморегуляторів, діагностики тощо.



Середній час ремонту холодильника, який привозять до майстерні, залежить від характеру робіт. Наприклад, якщо йдеться про капітальний ремонт, коли потрібно закачувати фреон, то цій справі варто приділити до 10 діб, адже потрібно ще спостерігати, випробувати, перевірити, чи немає втрат газу. Якщо ж мова про щось дрібне — заміну реле, термостата, то на це вистачить години часу.



— Звісно ж, даю гарантію, але лише на ту деталь, яку ремонтував, — каже майстер. — Про що мова? Скажімо, при заміні термостата гарантія становить 3 місяці. Якщо він відпрацює менше, його слід замінити безкоштовно. Але якщо упродовж цього тримісячного терміну вийде з ладу, наприклад, компресор чи інший вузол холодильника, безкоштовний ремонт цього вузла не проводитиметься.



— До речі, на тему гарантії… Пригадую, якось був випадок, — веде далі Віктор Васильович, — привозить жіночка з Радехова пральну машину, яку три тижні тому ми ремонтували. З’ясовую, у чому причина. Виявляється, жінка, оскільки машинка на гарантії, чомусь вирішила, що її можна, як мовиться, «вбивати» на повну, тож давала користуватися усім сусідам по вулиці, вони там навіть мішки полотняні прали, хідники. Звісно ж, про гарантійний ремонт і мови не могло бути, адже грубо порушувалися умови експлуатації.



З огляду на сорокарічний досвід роботи прошу співрозмовника розповісти, як еволюціонувала якість холодильників за цей період.



— Доводиться визнати: радянські холодильники «ЗІЛ», «Дніпро», «Донбас» витриваліші, ніж нинішні, — відповідає. — Наприклад, за 40 років корозія могла знищити корпус, а двигун, системи — у робочому стані. У нинішніх одна з ключових проблем — якість корпусів. Часто зустрічається, що буквально через кілька років експлуатації починає вилазити назовні іржа. Певно, є якісь порушення технології при фарбуванні, і не всі прилади дотягують навіть до 10 років. Досить якісними є німецькі холодильники. Можна відремонтувати навіть той, що був у використанні, і він прослужить ще з десять літ, як мінімум.



Наостанок — кілька порад, як правильно користуватися холодильником, щоб потім не доводилося везти у ремонт.



— Насамперед — оберігати від різких перепадів напруги, — каже Віктор Ющук. — У жодному разі не слід завдавати механічних ушкоджень, потрібно своєчасно прочищати зливний шланг. А ще холодильник не слід експлуатувати або зберігати (навіть якщо не використовуєте) при від’ємних температурах. Має бути в середньому хоча б +15 за Цельсієм — це для нього найкращі «кліматичні умови».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Майстер з Любомля 40 років ремонтує холодильники та іншу побутову техніку.Спектр основних робіт, які виконують у майстерні, стосується капітального ремонту холодильників, морозильних камер, електросистем цих приладів, заміни реле і терморегуляторів, діагностики тощо, пише Кордон з посиланням на газету «Наше життя».Ми настільки звикли до речей, які нас оточують, що просто не уявляємо без них свого життя. Взяти, для прикладу, холодильник. Перші такі пристрої на території України (і на теренах колишнього СРСР теж) почали виготовляти на Харківському тракторному заводі. Серійний випуск налагодили 1939 року. Втім, у населення вони стали популярними тільки у 60-ті роки. 1962-го лише 4 радянських сім’ї зі 100 мали вдома холодильник, 1970 року — 43 родини, а 1988-го — 92.Нині, певно, не знайдеш помешкання, де б його не було. А коли цей дуже потрібний у побуті прилад раптом вийде з ладу, це сприймається майже як катастрофа, і саме тоді ми одразу згадуємо про майстрів.Житель міста Віктор Васильович Ющук на справі ремонту холодильників та іншої побутової техніки знається ось уже сорок літ. Народився і зростав у селі Старовойтове. Після школи здобув фах майстра-будівельника. За цією спеціальністю працював на будівельній дільниці у Любомлі.Далі була строкова служба в армії, потім півроку трудився у вагонному депо Ковель. Опісля вирішив навчатися на Луцькому заводі «Ремпобуттехніка». Сталося це у далекому 1980 році. Саме там опанував усі премудрості ремонту пральних машин, холодильників, пилососів, словом, усієї тодішньої побутової техніки.Опісля навчався, рік працював у Ковелі, а потім запропонували очолити побутову майстерню у Любомлі. Погодився.— Нас тоді працювало чотири чоловіки. Мали службове авто, тож за потреби виїжджали обслуговувати побутову техніку і в установах, і в людей надому, — пригадує чоловік. — Мали виконувати план, водночас і за якістю роботи завжди слідкували, щоб не було скарг від клієнтів.Початок лихих 90-х приніс зміни, на жаль, негативні у багато галузей, в тому числі і в побутове обслуговування.— Почалося безгрошів’я, перебої із постачанням запчастин, майстри почали звільнятися, — розповідає Віктор Васильович, — Так у 1993 році я вирішив започаткувати власну справу: оформився підприємцем, взявши за основу діяльність ремонт побутової техніки. Щоправда, нині зосередився переважно на холодильниках.Спектр основних робіт, які виконуються у майстерні Віктора Ющука, стосується капітального ремонту холодильників, морозильних камер, електросистем цих приладів, заміни реле і терморегуляторів, діагностики тощо.Середній час ремонту холодильника, який привозять до майстерні, залежить від характеру робіт. Наприклад, якщо йдеться про капітальний ремонт, коли потрібно закачувати фреон, то цій справі варто приділити до 10 діб, адже потрібно ще спостерігати, випробувати, перевірити, чи немає втрат газу. Якщо ж мова про щось дрібне — заміну реле, термостата, то на це вистачить години часу.— Звісно ж, даю гарантію, але лише на ту деталь, яку ремонтував, — каже майстер. — Про що мова? Скажімо, при заміні термостата гарантія становить 3 місяці. Якщо він відпрацює менше, його слід замінити безкоштовно. Але якщо упродовж цього тримісячного терміну вийде з ладу, наприклад, компресор чи інший вузол холодильника, безкоштовний ремонт цього вузла не проводитиметься.— До речі, на тему гарантії… Пригадую, якось був випадок, — веде далі Віктор Васильович, — привозить жіночка з Радехова пральну машину, яку три тижні тому ми ремонтували. З’ясовую, у чому причина. Виявляється, жінка, оскільки машинка на гарантії, чомусь вирішила, що її можна, як мовиться, «вбивати» на повну, тож давала користуватися усім сусідам по вулиці, вони там навіть мішки полотняні прали, хідники. Звісно ж, про гарантійний ремонт і мови не могло бути, адже грубо порушувалися умови експлуатації.З огляду на сорокарічний досвід роботи прошу співрозмовника розповісти, як еволюціонувала якість холодильників за цей період.— Доводиться визнати: радянські холодильники «ЗІЛ», «Дніпро», «Донбас» витриваліші, ніж нинішні, — відповідає. — Наприклад, за 40 років корозія могла знищити корпус, а двигун, системи — у робочому стані. У нинішніх одна з ключових проблем — якість корпусів. Часто зустрічається, що буквально через кілька років експлуатації починає вилазити назовні іржа. Певно, є якісь порушення технології при фарбуванні, і не всі прилади дотягують навіть до 10 років. Досить якісними є німецькі холодильники. Можна відремонтувати навіть той, що був у використанні, і він прослужить ще з десять літ, як мінімум.Наостанок — кілька порад, як правильно користуватися холодильником, щоб потім не доводилося везти у ремонт.— Насамперед — оберігати від різких перепадів напруги, — каже Віктор Ющук. — У жодному разі не слід завдавати механічних ушкоджень, потрібно своєчасно прочищати зливний шланг. А ще холодильник не слід експлуатувати або зберігати (навіть якщо не використовуєте) при від’ємних температурах. Має бути в середньому хоча б +15 за Цельсієм — це для нього найкращі «кліматичні умови».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію