«Там Там Сімейні традиції» розігрує святковий набір до Дня закоханих*





До складу подарунку входять солодощі, запашні чай та кава, а також тарілки і кружки для двох.



Умови розіграшу – дуже прості, а детальніше ознайомитись з ними та взяти участь можна на сторінках «Там Там Сімейні традиції» у

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Організатори святкової акції наголошують: участь у розіграші можуть брати тільки жителі Луцька та приміської території!

Ім’я переможця чи переможниці стане відомо 13 лютого.⠀



Готуйтеся до Дня закоханих разом з «Там Там Сімейні традиції».

Купуй те, що любиш! Люби те, що купуєш!⠀



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Гіпермаркет «Там Там Сімейні традиції» оголосив про початок розіграшу до Дня Валентина у соціальних мережах. Переможець отримає святковий набір, який наповнить холодні вечори теплом та романтикою.До складу подарунку входять солодощі, запашні чай та кава, а також тарілки і кружки для двох.Умови розіграшу – дуже прості, а детальніше ознайомитись з ними та взяти участь можна на сторінках «Там Там Сімейні традиції» у Facebook та Instagram Організатори святкової акції наголошують: участь у розіграші можуть брати тільки жителі Луцька та приміської території!Ім’я переможця чи переможниці стане відомо 13 лютого.⠀Готуйтеся до Дня закоханих разом з «Там Там Сімейні традиції».Купуй те, що любиш! Люби те, що купуєш!⠀

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