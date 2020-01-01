«Там Там Сімейні традиції» розігрує святковий набір до Дня закоханих*
Сьогодні, 11:21
Гіпермаркет «Там Там Сімейні традиції» оголосив про початок розіграшу до Дня Валентина у соціальних мережах. Переможець отримає святковий набір, який наповнить холодні вечори теплом та романтикою.
До складу подарунку входять солодощі, запашні чай та кава, а також тарілки і кружки для двох.
Умови розіграшу – дуже прості, а детальніше ознайомитись з ними та взяти участь можна на сторінках «Там Там Сімейні традиції» у Facebook та Instagram.
⠀
Організатори святкової акції наголошують: участь у розіграші можуть брати тільки жителі Луцька та приміської території!
Ім’я переможця чи переможниці стане відомо 13 лютого.⠀
Готуйтеся до Дня закоханих разом з «Там Там Сімейні традиції».
Купуй те, що любиш! Люби те, що купуєш!⠀
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
До складу подарунку входять солодощі, запашні чай та кава, а також тарілки і кружки для двох.
Умови розіграшу – дуже прості, а детальніше ознайомитись з ними та взяти участь можна на сторінках «Там Там Сімейні традиції» у Facebook та Instagram.
⠀
Організатори святкової акції наголошують: участь у розіграші можуть брати тільки жителі Луцька та приміської території!
Ім’я переможця чи переможниці стане відомо 13 лютого.⠀
Готуйтеся до Дня закоханих разом з «Там Там Сімейні традиції».
Купуй те, що любиш! Люби те, що купуєш!⠀
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Там Там Сімейні традиції» розігрує святковий набір до Дня закоханих*
Сьогодні, 11:21
Помер один з водіїв, якого вирізали рятувальники після аварії на Волині за участю маршрутки
Сьогодні, 10:51
У Тернополі через зсув ґрунту загинули двоє людей
Сьогодні, 10:43
Медіа