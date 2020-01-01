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«Там Там Сімейні традиції» розігрує святковий набір до Дня закоханих*

«Там Там Сімейні традиції» розігрує святковий набір до Дня закоханих*
Гіпермаркет «Там Там Сімейні традиції» оголосив про початок розіграшу до Дня Валентина у соціальних мережах. Переможець отримає святковий набір, який наповнить холодні вечори теплом та романтикою.

До складу подарунку входять солодощі, запашні чай та кава, а також тарілки і кружки для двох.

Умови розіграшу – дуже прості, а детальніше ознайомитись з ними та взяти участь можна на сторінках «Там Там Сімейні традиції» у Facebook та Instagram.

Організатори святкової акції наголошують: участь у розіграші можуть брати тільки жителі Луцька та приміської території!
Ім’я переможця чи переможниці стане відомо 13 лютого.⠀

Готуйтеся до Дня закоханих разом з «Там Там Сімейні традиції».
Купуй те, що любиш! Люби те, що купуєш!⠀

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Теги: Там Там, День Валентина
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