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Волинян закликають підтримати атовця, якого підстрелив п’яний офіцер

Волинян закликають підтримати атовця, якого підстрелив п’яний офіцер
Жителів області просять підтримати у Старовижівському суді Юрія Омелюха, якого поранили через необережне поводження зі зброєю.

Звернення-заклик до волинян опублікували у соцмережі Facebook, повідомляє Район.in.ua.

Чергове судове слухання по справі Юрія Омелюха призначене на 11 лютого року 11:00 в районному суді смт Стара Вижівка.

Нагадаємо, інцидент трапився 21 лютого 2016 року на території в/ч А 0864, що розташована поблизу Лукова Турійського району.

Один із військовослужбовців (уродженець Луганщини) чистив зброю, коли до приміщення зайшов контрактник Юрій Омелюх. Через необережне поводження зі зброєю (чи з інших причин?) пролунав постріл.

Мешканці Лукова розповідають, що винуватець міг себе поводити не зовсім адекватно. Зокрема, у крові військовослужбовця, який вистрілив у контрактника, вміст алкоголю – 0,7 проміле.

У військовій прокуратурі Луцького гарнізону Західного регіону підтвердили: контрактник отримав «кульове поранення внаслідок необережного поводження зі зброєю іншим військовослужбовцем».

Юрій прикутий до інвалідного візка уже близько двох років. Він щодня терпить жахливі болі.

«А ще він розуміє, що навколо суцільна несправедливість. Бо його кривдник досі непокараний. Мало того, його хочуть виправдати. Цей злочинець вже домовився з тим ким треба (як у нас це часто буває) і щиро вірить, що буде собі спокійно жити далі... Ми не маємо цього допустити! Бо завтра він покалічить, а то і вб'є ще десятки ні в чому невинних людей. Чи можемо ми цьому зарадити? - Так! Ми повинні згуртуватися і боротися з цією несправедливість. Чи це принесе якийсь результат? - Так! Бо на попередніх двох засіданнях у обвинуваченого не пішло все як по маслу саме через присутність небайдужих людей... На останнє засідання Юрчика приїхали підтримати до десятка людей, які пересуваються на візку. Так невже ми, слава Богу, здорові люди, не можемо зробити це ж саме???» – зазначають у дописі.
Волинян закликають підтримати атовця, якого підстрелив п’яний офіцер

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Теги: АТО, суд
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Коментарі 1
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а контрактником він, бува, не на сафарі в донецькі лісополоси збирався?
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