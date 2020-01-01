На Львівщині в аварії травмувалися 5 людей, двоє з них – волиняни

На Сколівщині внаслідок автозіткнення травмувалися п’ятеро осіб.Про це повідомляє ГУНП у Львівській області.Дорожньо-транспортна пригода трапилася 8 лютого близько 10.40 на автодорозі Сколе – Славськ в селі Тухля.Як встановили поліцейські, сталося зіткнення автомобіля ВАЗ 2108, яким керував 33-річний житель міста Сколе, з автомобілем Renault Megane під керуванням 46-річного мешканця міста Самбір.Внаслідок автопригоди з тілесними ушкодженнями в лікарню доставили водія та двох пасажирів ВАЗу, мешканців Волинської області віком 20-22 роки, а також 37-річну жительку Сколівського району та її 2-річну доньку, які були пасажирками автомобіля Renault.Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін або без такого.