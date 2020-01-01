Очільник «Волиньгазу» пояснив, чому газ горить жовтим полум’ям





Це питаня обговорили завдяки ініціативі Громадянського Руху «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покоровський. Круглий стіл за участі директора “Волиньгазу”, депутатки Луцькради Алли Надточій, представників Волинської торгово-промислової палати та членів Громадянського Руху провели у відкритому офісі організації, пише



Співзасновник Руху Михайло Наход поцікавився, хто відповідає за якість газу та як її перевірити.



«За якість газу завжди відповідає держава. За це відповідає тільки НАК «Нафтогаз», - відповів комерційний директор АТ «Волиньгаз» Андрій Карпомиз.



Також пан Андрій розказав, що газ зберігається у підземних сховищах, звідки виходить вологий. Звідси і жовтий колір горіння.



«Наша держава мало приділяє уваги, щоб газ очищався та продавався без домішок. Але присутність вологи не впливає на облік газу», - заспокоїв Андрій Карпомиз.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучани часто нарікають, що колір горіння газу у їхніх оселях далеко не блакитний, а швидше жовтуватий. Їх непокоїть, що це через погану якість палива.Це питаня обговорили завдяки ініціативі Громадянського Руху «СВІДОМІ», засновником якого є. Круглий стіл за участі директора “Волиньгазу”, депутатки Луцькради, представників Волинської торгово-промислової палати та членів Громадянського Руху провели у відкритому офісі організації, пише Конкурент Співзасновник Рухупоцікавився, хто відповідає за якість газу та як її перевірити.«За якість газу завжди відповідає держава. За це відповідає тільки НАК «Нафтогаз», - відповів комерційний директор АТ «Волиньгаз»Також пан Андрій розказав, що газ зберігається у підземних сховищах, звідки виходить вологий. Звідси і жовтий колір горіння.«Наша держава мало приділяє уваги, щоб газ очищався та продавався без домішок. Але присутність вологи не впливає на облік газу», - заспокоїв Андрій Карпомиз.

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