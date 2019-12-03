вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Із Луцька «попросили» підозрілих чоловіків, що збирали гроші нібито на благодійність

Із Луцька «попросили» підозрілих чоловіків, що збирали гроші нібито на благодійність
У Луцьку виявили підозрілих осіб, що встановили намети на Кравчука та Соборності, і здійснювали збір коштів.

Про це інформує департамент муніципальної варти.

Після проведення перевірки встановили, що організатори БО "БФ Спарта" про акцію не повідомили Луцьку міську раду.

На місце викликали екіпаж патрульної поліції та слідчих. Вони встановили, що ці особи мають судимість за різними статтями кримінального кодексу України. На них неодноразово скаржились громадяни Ковеля, Тернополя, Рівного, Вінниці, де вони проводили аналогічні акції.

З дозвільних чи статутних документів, у представників БО "БФ Спарта" не було нічого.

Організаторів зобов'язали розібрати конструкції та на них склали протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 152 КУпАП, п.п.2.5.5.1.13 Правил благоустрою міста Луцька.
Із Луцька «попросили» підозрілих чоловіків, що збирали гроші нібито на благодійність
Із Луцька «попросили» підозрілих чоловіків, що збирали гроші нібито на благодійність

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: гроші, шахрайство
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скільки українці відпочиватимуть у березні
Сьогодні, 13:57
На обслуговування луцьких фонтанів витратять майже 4 мільйони
Сьогодні, 13:42
Із Луцька «попросили» підозрілих чоловіків, що збирали гроші нібито на благодійність
Сьогодні, 13:27
Олицька резиденція Радзивіллів на ретрофото
Сьогодні, 13:00
Прогнози на спорт: як не потрапити на шахраїв*
Сьогодні, 12:50
Схожі новини
Представляються поліцейськими та працівниками банку: шахраї «кидають» волинян на гроші Представляються поліцейськими та працівниками банку: шахраї «кидають» волинян на гроші
03 грудень, 2019, 10:05
Шахраї оформили кредит на волинянина на 10 тисяч гривень Шахраї оформили кредит на волинянина на 10 тисяч гривень
12 листопад, 2019, 20:24
«Дайте подзвонити»: на Волині шахрай перекинув собі 2 тисячі гривень «Дайте подзвонити»: на Волині шахрай перекинув собі 2 тисячі гривень
15 березень, 2019, 11:55
Ваш родич в поліції: на Волині літніх людей масово «кидають» на гроші Ваш родич в поліції: на Волині літніх людей масово «кидають» на гроші
12 березень, 2019, 16:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Пара волинян прожила душа в душу 55 років
Сьогодні, 14:30
 0
Скільки українці відпочиватимуть у березні
Сьогодні, 13:57
 0
На обслуговування луцьких фонтанів витратять майже 4 мільйони
Сьогодні, 13:42
 0
Із Луцька «попросили» підозрілих чоловіків, що збирали гроші нібито на благодійність
Сьогодні, 13:27
 0
Олицька резиденція Радзивіллів на ретрофото
Сьогодні, 13:00
 0
Медіа
відео
1/8