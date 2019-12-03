Із Луцька «попросили» підозрілих чоловіків, що збирали гроші нібито на благодійність

У Луцьку виявили підозрілих осіб, що встановили намети на Кравчука та Соборності, і здійснювали збір коштів.Про це інформує департамент муніципальної варти.Після проведення перевірки встановили, що організатори БО "БФ Спарта" про акцію не повідомили Луцьку міську раду.На місце викликали екіпаж патрульної поліції та слідчих. Вони встановили, що ці особи мають судимість за різними статтями кримінального кодексу України. На них неодноразово скаржились громадяни Ковеля, Тернополя, Рівного, Вінниці, де вони проводили аналогічні акції.З дозвільних чи статутних документів, у представників БО "БФ Спарта" не було нічого.Організаторів зобов'язали розібрати конструкції та на них склали протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 152 КУпАП, п.п.2.5.5.1.13 Правил благоустрою міста Луцька.