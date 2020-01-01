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Перший українець заразився китайським коронавірусом на круїзному лайнері

Перший українець заразився китайським коронавірусом на круїзному лайнері
Українець на круїзі Diamond Princess заразився китайським коронавірусом.

Про це інформує УНН.

Наразі підтверджено інформацію про одного інфікованого громадянина України на круїзному лайнері Diamond Princess, що знаходиться біля берегів Японії. Про це повідомив директор департаменту консульської служби МЗС УкраїниСергій Погорельцев.

"Є один інфікований громадянин України, член екіпажу круїзного лайнера, що знаходиться на рейді біля берегів Японії. Особу встановлено. Розміщено в лікарні. Стан задовільний. Із шпиталізованим підтримується зв'язок. Ситуація на контролі Міністра закордонних справ та Посольства України в Японії", - повідомив Погорельцев.

Зазначається, що українцю надається кваліфікована медична допомога, зараз хворий "почувається нормально".

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Теги: коронавірус, Китай, лайнер
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