Для лікарні у Нововолинську придбають обладнання за понад 2 мільйони





Про це https://volynonline.com/dlya-likarni-na-volyni-prydbayut-rentgen-diagnostychnyj-kompleks/ ВолиньOnline.



Організовує торги через електронну систему «Prozorro» комунальне некомерційне підприємство «Нововолинська центральна міська лікарня».



Тендерні пропозиції приймають до 21 лютого, розпочнуть аукціон 24 лютого. Строк постачання товару – до 31 березня. Очікувана вартість становить 2,8 мільйона гривень.

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