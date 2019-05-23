Для лікарні у Нововолинську придбають обладнання за понад 2 мільйони
Сьогодні, 21:16
Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (рентген-діагностичний комплекс на два робочі місця з цифровим безпровідним детектором) придбають через відкриті торги.
Про це https://volynonline.com/dlya-likarni-na-volyni-prydbayut-rentgen-diagnostychnyj-kompleks/ ВолиньOnline.
Організовує торги через електронну систему «Prozorro» комунальне некомерційне підприємство «Нововолинська центральна міська лікарня».
Тендерні пропозиції приймають до 21 лютого, розпочнуть аукціон 24 лютого. Строк постачання товару – до 31 березня. Очікувана вартість становить 2,8 мільйона гривень.
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Про це https://volynonline.com/dlya-likarni-na-volyni-prydbayut-rentgen-diagnostychnyj-kompleks/ ВолиньOnline.
Організовує торги через електронну систему «Prozorro» комунальне некомерційне підприємство «Нововолинська центральна міська лікарня».
Тендерні пропозиції приймають до 21 лютого, розпочнуть аукціон 24 лютого. Строк постачання товару – до 31 березня. Очікувана вартість становить 2,8 мільйона гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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