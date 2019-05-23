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Для лікарні у Нововолинську придбають обладнання за понад 2 мільйони

Для лікарні у Нововолинську придбають обладнання за понад 2 мільйони
Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (рентген-діагностичний комплекс на два робочі місця з цифровим безпровідним детектором) придбають через відкриті торги.

Про це https://volynonline.com/dlya-likarni-na-volyni-prydbayut-rentgen-diagnostychnyj-kompleks/ ВолиньOnline.

Організовує торги через електронну систему «Prozorro» комунальне некомерційне підприємство «Нововолинська центральна міська лікарня».

Тендерні пропозиції приймають до 21 лютого, розпочнуть аукціон 24 лютого. Строк постачання товару – до 31 березня. Очікувана вартість становить 2,8 мільйона гривень.

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Теги: нововолинськ, лікарня, обладнання
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