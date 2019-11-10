Розбиті стіни, вікна та гори сміття: на Волині знищують легендарний маєток





Фото опублікував Артур Гаутама на своїй сторінці у Facebook, -



«Мені давно хотілося побувати в Голобах. Побував...», – із сумом зазначив Артур.



Наразі будівля перебуває у жахливому стані: розбиті стіни та вікна, всередині багато сміття і варварські графіті. У коментарях до допису користувачі мережі зазначають, що Голобська громада може і знести і ці залишки існування шляхетної родини у селищі.



Маєток Вільгів збудували у Голобах у 1711 році. Спочатку ним володіла сім'я Ярузельських. Потім садиба була власністю різних сімей: Потоцьких, Підгороденських, Ронікерів. Але згодом була зруйнована. На місці садиби воєвода Людовік Вільга збудував новий палац, який займав велику площу і в своєму складі мав декілька приміщень: будинки, господарські споруди, брама для в'їзду, парк з водоймищем. Згодом і цей маєток був зруйнований. Це відбулось у 19 столітті. Родина збудувала новий будинок на основі залишків концертного залу.



Після Другої світової війни будівля була декілька раз реконструйована. Приміщення займали різні установи: будинок культури, військовий шпиталь, і лікарня. Після розпаду Радянського Союзу маєток стали розграбовувати.



У 2006 році частини садиби Вільгів були віднесли до пам'яток архітектури національного значення. Каплиці з фігурами святих передали релігійним громадам селища Голоби.







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