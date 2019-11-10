Розбиті стіни, вікна та гори сміття: на Волині знищують легендарний маєток
Сьогодні, 23:23
Показали, як зараз виглядає колись розкішна садиба Вільгів у Голобах.
Фото опублікував Артур Гаутама на своїй сторінці у Facebook, - пише Район. Ковель
«Мені давно хотілося побувати в Голобах. Побував...», – із сумом зазначив Артур.
Наразі будівля перебуває у жахливому стані: розбиті стіни та вікна, всередині багато сміття і варварські графіті. У коментарях до допису користувачі мережі зазначають, що Голобська громада може і знести і ці залишки існування шляхетної родини у селищі.
Маєток Вільгів збудували у Голобах у 1711 році. Спочатку ним володіла сім'я Ярузельських. Потім садиба була власністю різних сімей: Потоцьких, Підгороденських, Ронікерів. Але згодом була зруйнована. На місці садиби воєвода Людовік Вільга збудував новий палац, який займав велику площу і в своєму складі мав декілька приміщень: будинки, господарські споруди, брама для в'їзду, парк з водоймищем. Згодом і цей маєток був зруйнований. Це відбулось у 19 столітті. Родина збудувала новий будинок на основі залишків концертного залу.
Після Другої світової війни будівля була декілька раз реконструйована. Приміщення займали різні установи: будинок культури, військовий шпиталь, і лікарня. Після розпаду Радянського Союзу маєток стали розграбовувати.
У 2006 році частини садиби Вільгів були віднесли до пам'яток архітектури національного значення. Каплиці з фігурами святих передали релігійним громадам селища Голоби.
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Фото опублікував Артур Гаутама на своїй сторінці у Facebook, - пише Район. Ковель
«Мені давно хотілося побувати в Голобах. Побував...», – із сумом зазначив Артур.
Наразі будівля перебуває у жахливому стані: розбиті стіни та вікна, всередині багато сміття і варварські графіті. У коментарях до допису користувачі мережі зазначають, що Голобська громада може і знести і ці залишки існування шляхетної родини у селищі.
Маєток Вільгів збудували у Голобах у 1711 році. Спочатку ним володіла сім'я Ярузельських. Потім садиба була власністю різних сімей: Потоцьких, Підгороденських, Ронікерів. Але згодом була зруйнована. На місці садиби воєвода Людовік Вільга збудував новий палац, який займав велику площу і в своєму складі мав декілька приміщень: будинки, господарські споруди, брама для в'їзду, парк з водоймищем. Згодом і цей маєток був зруйнований. Це відбулось у 19 столітті. Родина збудувала новий будинок на основі залишків концертного залу.
Після Другої світової війни будівля була декілька раз реконструйована. Приміщення займали різні установи: будинок культури, військовий шпиталь, і лікарня. Після розпаду Радянського Союзу маєток стали розграбовувати.
У 2006 році частини садиби Вільгів були віднесли до пам'яток архітектури національного значення. Каплиці з фігурами святих передали релігійним громадам селища Голоби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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