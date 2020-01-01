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10 лютого на Волині: гортаючи календар

10 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає 63-річчя відомий журналіст, професійний фотограф, член національної спілки журналістів України Валерій Мельник (на фото).

Також святкують свій день народження начальник Регіонального центру фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» Юрій Костюк, журналістка Іванна Мартинів та журналіст Михайло Світліковський.

Іменинники 10 лютого – Феодосій, Юхим, Георгій, Ісак, Володимир, Яків, Палладій, Юрій.

Окрім того, за народними традиціями, 10 лютого відзначають день народження Домового - єдиного представника "нечисті", який дружить з людьми.

Наші предки вірили, що з цим міфічним створінням у господарів будинку мають бути дружні стосунки. Для того, аби подружитися з Домовиком, вночі цього дня заведено пригощати і задобрювати Домового, ставити йому їжу на тарілочці - кашу, цукор, варення, хліб.

Вітаємо всіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий. Бажаємо здоров’я, невичерпної наснаги й успіхів у праці.

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Теги: календар, свято, історія, волиньpost
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