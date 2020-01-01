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В українця на лайнері Diamond Princess діагностували коронавірус

В українця на лайнері Diamond Princess діагностували коронавірус
На борту лайнера Diamond Princess, за результатами лабораторних досліджень, в українця, члена команди лайнеру, виявлено гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом 2019-nCoV.

Зазначена інформація отримана національним координатором Міжнародних медико-санітарних правил в рамках взаємного інформування, - пишуть на сайті МОЗ.

Наразі українець знятий з лайнеру, який перебуває на карантині біля берегів Японії, та перевезений до японської лікарні столичного регіону. Там він буде перебувати в ізоляції під відповідним медичним спостереженням щонайменше 14 днів. Міністерство охорони здоров’я України буде щоденно поінформоване про стан його здоров’я.

Державна прикордонна служба України має перелік усіх 25 громадян України, які перебувають на лайнері Diamond Princess. По поверненню їх до України за ними буде встановлено медико-санітарне спостереження. Дата повернення їх на Україну ще не визначена.

Довідково: Міністерство охорони здоров’я, праці та добробуту Японії сьогодні підтвердило на судні ще 6 додаткових випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV (5 членів екіпажу та у одного з пасажирів). Всього, з моменту реєстрації першого випадка, пройшли тестування 336 пасажирів та членів екіпажу, в 70 випадках - було отримано позитивний результат тестування.

Серед підтверджених випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV на лайнері (станом на 09 лютого 2020 року) громадяни наступних держав: Японії - 28 осіб, США - 14, Австралії - 7, Канади - 7, Гонконгу - 3, Китаю - 2, Нової Зеландії - 1, Філіппін - 5, Аргентини - 1, Великобританії - 1 та України - 1.

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Теги: коронавірус, китай, здоров'я
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