У Луцьку юні академіки захищали свої наукові роботи





Традиційний конкурс проводиться вже більше 20 років з метою виявлення та підтримки школярів, які цікавляться наукою, залучення їх до теоретичної та експериментальної роботи, -



Директорка Волинського відділення МАН Галина Толстіхіна розповідає, що найпопулярнішими напрямами дослідження серед юних науковців є: хімія, біологія, екологія та аграрні науки, мовознавство, літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство, історія.



Водночас, діти працюють і у таких відділеннях і секціях як: філософія, аерофізика, економіка, етнологія, лісознавство та багато інших. Тобто, без перебільшення можна стверджувати, що юні академіки гартують інтелектуальний потенціал нації у всіх галузях науки. Про це свідчать і об'єктивні показники: цьогоріч на розгляд журі від учнів області представлено 463 дослідження у 62 секції (12 наукових відділень). П'ятнадцять слухачів підготували по 2 наукові роботи, а двоє представили наукові доробки навіть у трьох секціях.



Для перемоги школярам (8-11 класів) потрібно було продемонструвати свої знання та здобути кращі результати у декілька етапів. Перший з них — рецензування фахівцями наукової роботи. Другий — оцінка рівня знань з базової дисципліни. І, нарешті, третій — публічний захист та обговорення наукової роботи. Підсумкова оцінка формується компетентним журі за сумою проміжних.



Галина Толстіхіна підкреслює, такий підхід дозволяє молодим науковцям не лише заявити про себе, але й отримати безцінний досвід публічних виступів, вміння дебатувати, обґрунтовано відстоювати власну думку. До того ж, не можна забувати і про соціальну функцію роботи МАНу — пошук та підготовку майбутніх науковців з усіх дисциплін, які визначатимуть майбутнє України у найближчі десятиліття. Тому, підсумовує Галина Андріївна, не надто оптимістичним виглядає акцент посадовців на пріоритетність технічних спеціальностей, забуваючи про гуманітарну сферу — насамперед, філологію та історію, яка формує націю.



Переможці конкурсу представлятимуть Волинь у III етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, який відбудеться у квітні 2020 року в м. Києві.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На базі Луцького НВК №9 сьогодні, 9 лютого, відбувся обласний конкурс-захист науково-дослідницьких робітучнів-членів Волинського відділення Малої академії наук України.Традиційний конкурс проводиться вже більше 20 років з метою виявлення та підтримки школярів, які цікавляться наукою, залучення їх до теоретичної та експериментальної роботи, - пише ІА Волинські новини.Директорка Волинського відділення МАНрозповідає, що найпопулярнішими напрямами дослідження серед юних науковців є: хімія, біологія, екологія та аграрні науки, мовознавство, літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство, історія.Водночас, діти працюють і у таких відділеннях і секціях як: філософія, аерофізика, економіка, етнологія, лісознавство та багато інших. Тобто, без перебільшення можна стверджувати, що юні академіки гартують інтелектуальний потенціал нації у всіх галузях науки. Про це свідчать і об'єктивні показники: цьогоріч на розгляд журі від учнів області представлено 463 дослідження у 62 секції (12 наукових відділень). П'ятнадцять слухачів підготували по 2 наукові роботи, а двоє представили наукові доробки навіть у трьох секціях.Для перемоги школярам (8-11 класів) потрібно було продемонструвати свої знання та здобути кращі результати у декілька етапів. Перший з них — рецензування фахівцями наукової роботи. Другий — оцінка рівня знань з базової дисципліни. І, нарешті, третій — публічний захист та обговорення наукової роботи. Підсумкова оцінка формується компетентним журі за сумою проміжних.Галина Толстіхіна підкреслює, такий підхід дозволяє молодим науковцям не лише заявити про себе, але й отримати безцінний досвід публічних виступів, вміння дебатувати, обґрунтовано відстоювати власну думку. До того ж, не можна забувати і про соціальну функцію роботи МАНу — пошук та підготовку майбутніх науковців з усіх дисциплін, які визначатимуть майбутнє України у найближчі десятиліття. Тому, підсумовує Галина Андріївна, не надто оптимістичним виглядає акцент посадовців на пріоритетність технічних спеціальностей, забуваючи про гуманітарну сферу — насамперед, філологію та історію, яка формує націю.Переможці конкурсу представлятимуть Волинь у III етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, який відбудеться у квітні 2020 року в м. Києві.

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