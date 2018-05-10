Без нового правопису та з математикою: нові правила ЗНО 2020 року





Реєстрація почалась 3 лютого і триватиме до 24 березня 2020 року, -



ЗНО мають пройти ті, хто цього року закінчує школу, випускники минулих років, які планують вступати до вишів на бакалавра, учні закладів профтехосвіти, випускники закордонних закладів освіти 2020 року.



Учням 11-го класу три предмети ЗНО будуть зараховані як державна підсумкова атестація – оцінки підуть в атестат.



Які предмети складати? Чи обов’язкова математика?



На ЗНО 2020 буде 11 навчальних предметів:



українська мова і література

історія України

математика

біологія

географія

фізика

хімія

англійська мова

іспанська мова

німецька мова

французька мова



Серед них випускники обов’язково мають складати три предмети: українську мову і літературу, математику або історію України (період ХХ — початок ХХІ століття) на вибір, а також ще один предмет з цього переліку.



Для тих, хто закінчує школу, оцінки за ці предмети зарахують як результати державної підсумкової атестації (за шкалою 1-12 балів) і вони підуть у шкільний атестат. Тобто, складаючи ЗНО, випускники шкіл фактично складають і випускні іспити (ДПА).



Математика цього року не є обов’язковою для ЗНО. Проте стане такою для ЗНО 2021 року.



Для випускників минулих років немає обов’язкових предметів для ЗНО.



Як реєструватись на ЗНО?



Щоб зареєструватися для участі в ЗНО, потрібно:



створити й заповнити реєстраційну картку на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО);

підготувати комплект реєстраційних документів;

подати його відповідальному за реєстрацію в школі. Це стосується випускників шкіл, студентів професійно-технічних закладів і коледжів, які цього року завершують навчання.

Після реєстрації на сайті УЦОЯО буде створена особиста сторінка учасника ЗНО.



Випускникам минулих років документи треба надіслати до регіонального центру оцінювання якості освіти. Адреси є на сайті УЦОЯО.



Графік проведення тестів



21 травня — математика

26 травня — українська мова і література

28 травня — фізика

1 червня — іспанська, німецька, французька мови

2 червня — англійська мова

4 червня — історія України

9 червня — біологія

11 червня — географія

15 червня — хімія



Додаткову сесію ЗНО проведуть з 25 червня до 17 липня. Тоді тести писатимуть ті, хто з поважних причин не зміг взяти участь в основній сесії.



Новий правопис і ЗНО



Українська мова і література — єдиний предмет, який обов’язково мають складати всі випускники.



Рік тому уряд ухвалив нову редакцію українського правопису, але на тестах ЗНО з української мови це не позначиться.



Хтось з учасників ЗНО вже опанує нові норми правопису, хтось — ні, кажуть в Українському центрі оцінювання якості освіти. Там вирішили, що протягом п’яти років не буде вважатися помилкою написання слів за нормами попередньої редакції правопису.⠀



Тексти з української мови і літератури матимуть 58 завдань різних форм і складатимуться з трьох частин: «Українська мова» (33 завдання), «Українська література» (24 завдання) і «Власне висловлення» (одне завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю).



Історію, яку мають знати



З історії України буде 60 завдань різних форм. Тест складатиметься з двох частин: «Історія України ХХ — початку ХХІ ст.» (30 завдань) та «Історія України від найдавніших часів до кінця ХІХ ст.» (30 завдань).



Наприклад, учні мають знати дати Гадяцького договору і Конотопської битви, розпізнавати на карті території, підвладні гетьманам Лівобережної та Правобережної України.



ЗНО з математики



ЗНО з математики будуть писати на вибір. Тести складатимуться з 35 завдань різних форм: з вибором однієї правильної відповіді (20 завдань), на встановлення відповідності (4 завдання), відкритої форми з короткою (8 завдань) та розгорнутою (3 завдання) відповідями.



На виконання тестів з математики дають 180 хвилин.



Учні мають вміти розв’язувати задачі на відсотки на пропорції, розв’язувати рівняння і нерівності, знаходити похідні функцій.



Детальна інформація про теми, за якими пишуть тести ЗНО, є на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.



Сертифікати ЗНО яких років дійсні?



Якщо ви складали ЗНО раніше, але вступати вирішили цього року, то ця інформація для вас.



Так, вступати до вишів у 2020 році можна буде, використовуючи результати ЗНО за 2017, 2018, 2019 та 2020 роки.



Але для іноземної мови потрібні сертифікати ЗНО, отримані не пізніше 2018 року.



Тим, хто закінчив школу до 2017 року і хоче цього року вступити до вишу, потрібно писати тести ЗНО.



Як оцінюватимуть тести?



Результати ЗНО будуть рахувати за рейтинговою шкалою 100-200 балів — для всіх учасників, які подолали поріг «склав/не склав».



Від 1 до 12 балів отримають учасники, які обрали певний навчальний предмет для проходження Державної підсумкової атестації у формі ЗНО. Ця оцінка піде в атестат.



Як отримати результати?



Результати опублікують на інформаційних сторінках учасників до 24 червня 2020 року.



Їх, у вигляді рейтингових оцінок за шкалою 100-200 балів, передадуть до реєстру в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.



Діти з особливими освітніми потребами



У центрі оцінювання якості освіти обіцяють для дітей з вадами опорно-рухового апарату підібрати пункти тестування з пандусом, або ж пункти тестування, де можна проїхати на інвалідному візку і де є обладнаний туалет.



Дітям з вадами слуху під час ЗНО дозволять мати слуховий апарат. Для тих, хто володіє мовою жестів, в аудиторії працюватиме сурдоперекладач.



Для дітей з вадами зору є кілька варіантів: додаткове освітлення, використання лупи як механічного апарату, тестовий зошит шрифтом «16» або ж тестовий зошит, надрукований шрифтом Брайля.



Шрифтом Брайля будуть зошити з української мови та літератури, математики, історії України та біології.



Мова тестів



На запит учасників тести можуть перекласти кримськотатарською, молдовською, польською, російською, румунською та угорською мовами.



Переклад на російську мову замовляють в основному абітурієнти з природничо-математичних предметів, де є якісь відмінності в україномовній або російськомовній термінологіях.



Так, минулого року завдання російською мовою з фізики отримали 10,9% вступників, з математики — 8,6%, з хімії — 8,3%, з біології — 6,6%, з географії — 6% і з історії України — 3,4% вступників. Завдання ЗНО іншими мовами, крім російської, просили лише 0,5% абітурієнтів.



ЗНО для Криму і Донбасу



Люди, які проживають на не підконтрольній уряду території Донбасу і Криму, а також учасники АТО матимуть особливі умови для ЗНО.



Вони матимуть більше часу для реєстрації на ЗНО. Крім основної, вони можуть скласти ЗНО і під час додаткової сесії — з 25 червня до 17 липня 2020 року.



Люди з неконтрольованих територій, які не можуть відправити документи поштою, можуть надіслати скан-копії на електронну адресу регіонального центру.



Якщо людина не може вказати адресу в Україні для отримання поштового повідомлення, інформацію про реєстрацію надішлють на електронну адресу.



Сертифікати ЗНО зберігатимуть у регіональному центрі. Їх можна забрати в будь-який час.



Щоб взяти участь у ЗНО, випускники, які проживають у так званих ДНР, ЛНР та в Криму, мають бути зараховані в школу на підконтрольній Україні території. При цьому, навчатися можна за будь-якою формою навчання — денна, вечірня, дистанційна, екстернатна.



Наразі 4,5 тисячі дітей з непідконтрольних територій вчаться дистанційно в українських школах.



Коли ЗНО не потрібне?



Діти з не підконтрольних Україні територій Донбасу і Криму можуть вступати до вишів за спрощеною процедурою через освітні центри «Крим-Україна» і «Донбас-Україна». При цьому, їм не потрібно складати ЗНО.



Вступникам треба звернутися до освітнього центру, заповнити освітню декларацію та скласти три вступні іспити — з української мови, історії України та профільного предмета (або творчий конкурс).



Діти з цих територій можуть не надавати результати ЗНО, український паспорт чи атестат.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні розпочалась нова кампанія зовнішнього незалежного оцінювання. ЗНО 2020, за оцінками, складатимуть близько 350 тисяч осіб — випускники шкіл цього і минулих років, учні профтехів.Реєстрація почалась 3 лютого і триватиме до 24 березня 2020 року, - інформує Освіторія.ЗНО мають пройти ті, хто цього року закінчує школу, випускники минулих років, які планують вступати до вишів на бакалавра, учні закладів профтехосвіти, випускники закордонних закладів освіти 2020 року.Учням 11-го класу три предмети ЗНО будуть зараховані як державна підсумкова атестація – оцінки підуть в атестат.Які предмети складати? Чи обов’язкова математика?українська мова і літератураісторія Україниматематикабіологіягеографіяфізикахіміяанглійська моваіспанська мованімецька мовафранцузька моваСеред них випускники обов’язково мають складати три предмети: українську мову і літературу, математику або історію України (період ХХ — початок ХХІ століття) на вибір, а також ще один предмет з цього переліку.Для тих, хто закінчує школу, оцінки за ці предмети зарахують як результати державної підсумкової атестації (за шкалою 1-12 балів) і вони підуть у шкільний атестат. Тобто, складаючи ЗНО, випускники шкіл фактично складають і випускні іспити (ДПА).Математика цього року не є обов’язковою для ЗНО. Проте стане такою для ЗНО 2021 року.Для випускників минулих років немає обов’язкових предметів для ЗНО.Щоб зареєструватися для участі в ЗНО, потрібно:створити й заповнити реєстраційну картку на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО);підготувати комплект реєстраційних документів;подати його відповідальному за реєстрацію в школі. Це стосується випускників шкіл, студентів професійно-технічних закладів і коледжів, які цього року завершують навчання.Після реєстрації на сайті УЦОЯО буде створена особиста сторінка учасника ЗНО.Випускникам минулих років документи треба надіслати до регіонального центру оцінювання якості освіти. Адреси є на сайті УЦОЯО.21 травня — математика26 травня — українська мова і література28 травня — фізика1 червня — іспанська, німецька, французька мови2 червня — англійська мова4 червня — історія України9 червня — біологія11 червня — географія15 червня — хіміяДодаткову сесію ЗНО проведуть з 25 червня до 17 липня. Тоді тести писатимуть ті, хто з поважних причин не зміг взяти участь в основній сесії.Українська мова і література — єдиний предмет, який обов’язково мають складати всі випускники.Рік тому уряд ухвалив нову редакцію українського правопису, але на тестах ЗНО з української мови це не позначиться.Хтось з учасників ЗНО вже опанує нові норми правопису, хтось — ні, кажуть в Українському центрі оцінювання якості освіти. Там вирішили, що протягом п’яти років не буде вважатися помилкою написання слів за нормами попередньої редакції правопису.⠀Тексти з української мови і літератури матимуть 58 завдань різних форм і складатимуться з трьох частин: «Українська мова» (33 завдання), «Українська література» (24 завдання) і «Власне висловлення» (одне завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю).З історії України буде 60 завдань різних форм. Тест складатиметься з двох частин: «Історія України ХХ — початку ХХІ ст.» (30 завдань) та «Історія України від найдавніших часів до кінця ХІХ ст.» (30 завдань).Наприклад, учні мають знати дати Гадяцького договору і Конотопської битви, розпізнавати на карті території, підвладні гетьманам Лівобережної та Правобережної України.ЗНО з математики будуть писати на вибір. Тести складатимуться з 35 завдань різних форм: з вибором однієї правильної відповіді (20 завдань), на встановлення відповідності (4 завдання), відкритої форми з короткою (8 завдань) та розгорнутою (3 завдання) відповідями.На виконання тестів з математики дають 180 хвилин.Учні мають вміти розв’язувати задачі на відсотки на пропорції, розв’язувати рівняння і нерівності, знаходити похідні функцій.Детальна інформація про теми, за якими пишуть тести ЗНО, є на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.Якщо ви складали ЗНО раніше, але вступати вирішили цього року, то ця інформація для вас.Так, вступати до вишів у 2020 році можна буде, використовуючи результати ЗНО за 2017, 2018, 2019 та 2020 роки.Але для іноземної мови потрібні сертифікати ЗНО, отримані не пізніше 2018 року.Тим, хто закінчив школу до 2017 року і хоче цього року вступити до вишу, потрібно писати тести ЗНО.Результати ЗНО будуть рахувати за рейтинговою шкалою 100-200 балів — для всіх учасників, які подолали поріг «склав/не склав».Від 1 до 12 балів отримають учасники, які обрали певний навчальний предмет для проходження Державної підсумкової атестації у формі ЗНО. Ця оцінка піде в атестат.Результати опублікують на інформаційних сторінках учасників до 24 червня 2020 року.Їх, у вигляді рейтингових оцінок за шкалою 100-200 балів, передадуть до реєстру в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.Діти з особливими освітніми потребамиУ центрі оцінювання якості освіти обіцяють для дітей з вадами опорно-рухового апарату підібрати пункти тестування з пандусом, або ж пункти тестування, де можна проїхати на інвалідному візку і де є обладнаний туалет.Дітям з вадами слуху під час ЗНО дозволять мати слуховий апарат. Для тих, хто володіє мовою жестів, в аудиторії працюватиме сурдоперекладач.Для дітей з вадами зору є кілька варіантів: додаткове освітлення, використання лупи як механічного апарату, тестовий зошит шрифтом «16» або ж тестовий зошит, надрукований шрифтом Брайля.Шрифтом Брайля будуть зошити з української мови та літератури, математики, історії України та біології.На запит учасників тести можуть перекласти кримськотатарською, молдовською, польською, російською, румунською та угорською мовами.Переклад на російську мову замовляють в основному абітурієнти з природничо-математичних предметів, де є якісь відмінності в україномовній або російськомовній термінологіях.Так, минулого року завдання російською мовою з фізики отримали 10,9% вступників, з математики — 8,6%, з хімії — 8,3%, з біології — 6,6%, з географії — 6% і з історії України — 3,4% вступників. Завдання ЗНО іншими мовами, крім російської, просили лише 0,5% абітурієнтів.Люди, які проживають на не підконтрольній уряду території Донбасу і Криму, а також учасники АТО матимуть особливі умови для ЗНО.Вони матимуть більше часу для реєстрації на ЗНО. Крім основної, вони можуть скласти ЗНО і під час додаткової сесії — з 25 червня до 17 липня 2020 року.Люди з неконтрольованих територій, які не можуть відправити документи поштою, можуть надіслати скан-копії на електронну адресу регіонального центру.Якщо людина не може вказати адресу в Україні для отримання поштового повідомлення, інформацію про реєстрацію надішлють на електронну адресу.Сертифікати ЗНО зберігатимуть у регіональному центрі. Їх можна забрати в будь-який час.Щоб взяти участь у ЗНО, випускники, які проживають у так званих ДНР, ЛНР та в Криму, мають бути зараховані в школу на підконтрольній Україні території. При цьому, навчатися можна за будь-якою формою навчання — денна, вечірня, дистанційна, екстернатна.Наразі 4,5 тисячі дітей з непідконтрольних територій вчаться дистанційно в українських школах.Діти з не підконтрольних Україні територій Донбасу і Криму можуть вступати до вишів за спрощеною процедурою через освітні центри «Крим-Україна» і «Донбас-Україна». При цьому, їм не потрібно складати ЗНО.Вступникам треба звернутися до освітнього центру, заповнити освітню декларацію та скласти три вступні іспити — з української мови, історії України та профільного предмета (або творчий конкурс).Діти з цих територій можуть не надавати результати ЗНО, український паспорт чи атестат.

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