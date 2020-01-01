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На Волині бабуся збирає трав'яний збір навіть взимку

На Волині бабуся збирає трав'яний збір навіть взимку
Віра Гнатюк із села Тур Ратнівського району все життя прожила попід самим лісом. Знає тут чи не кожне деревце і травинку. «Вона як піде в ліс, то й грибів найбільше принесе, і суниць. Ніхто стільки не возьме, як наша Віра», – розказують місцеві люди, сміючись. Навіть взимку Віру Іванівну можна не застати у хаті – ходить збирати зілля.

У хаті баби Віри пахне лісовими травами – жінка якраз їх перебирає. Брусничник, зимолюбка, ведмежі вушка, - пише Вісник.

– У роду ніяких травників і знахарів не було, – розповідає. – Я ж коло лісу все життя живу і бачу, де що росте. Жінки, які торгують травами, почали мені розказувати, що їм треба, я їм і збираю.

У лісі біля Тура ростуть особливо цінні рослини, які вже мало де можна назбирати. Змінюється клімат, пропадають трави.

– От зимолюбку у мене часто заказують. Її п’ють при цукровому діабеті, проблемах зі шлунком. Рвати треба знати як. Якщо всю забрати – більше не виросте. Навіть якщо корінь оставити. Треба половину вирвати, іншу – покинути. Тоді ще прийдеш і вирвеш. Росте у нашому лісі зеленець. Дуже рідко його де можна назбирати. Сильне зело, розчиняє каміння у нирках. Але його треба дуже обережно пити, бо зуби може покришити. А за борову матку, яку я до Львова відправляла, дзвонила тамтешня травниця і казала, що приходили багато жінок і дякували, що завагітніли. Пильцу збираю із сосни, туберкульоз нею лікують. А опіки всякі нічим так не вилікуєш, як дерезою.

Віра Іванівна каже, що нині стає рідкістю таке зілля, як ведмежі вушка. Зовсім пропала з лісу так звана «чоловіча» трава грушанка.

– Вже года два як немає. Літо було сухе. Тоді й «жіноча» борова матка стала пропадати. Але та хутко відновилася, а грушанка – нє, – бідкається Віра Іванівна.

Збирає вона трави не тільки влітку, а й взимку.

– Є такі, що їднакові у будь-яку пору, – розказує. – Ведмежі вушка, зимолюбку і борову матку літом й не дуже збереш, бо чорніють, висушити важко. За ними лучше йти пізньої осені, а то й зимою. Аби снігу не було. Теперішня ж зима добра для збирання трав.

Звісно, я поцікавилася, чим жінка сама лікується.

– Як яку хворь, – хитро всміхається. – Від кашлю п’ю тільки ісландський мох. Помагає. А від тиску лікують тільки таблетки. Кажуть, клюква його понижує. Скільки я її з’їла! У мене ж бочки тої ягоди стоять! А помагають тільки таблетки. А от було каміння у жовчному, казали – суниці треба багато їсти. Я цього літа їх їла, скілько могла. Навіть не заморожувала, цукром пересипала і до саменької осені щодень мала що в рота покласти. Недавно на УЗІ була – нема каменів. Врач каже, що бути такого не може.

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Теги: рослини, трави, волинянка
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