Ковельчани хочуть встановити пам'ятник жертвам Голокосту
Сьогодні, 07:19
У Ковелі створили петицію за встановлення пам'ятника жертвам Голокосту на місці масових розстрілів, які відбувалися під час війни.
Зараз там знаходиться Палац культури імені Тараса Шевченка. Петицію зареєстрував Андрій Миронюк,- пише Волинь 24.
Станом на 9 лютого петицію підписали 38 осіб з 150 необхідних.
"Потреба у встановленні пам‘ятника чи меморіального знака жертвам Голокосту та пам‘яті єврейської громади, яка проживала у Ковелі, та частина з неї була розстріляна нацистами та похована на території сучасного Палацу культури імені Тараса Шевченка. Це єврейське кладовище було знищене радянською владою", - йдеться у зверненні.
На схемі показані межі кладовища на території сучасного Палацу культури імені Тараса Шевченка. Чорно-білий знімок – аерофотозйомка 1944 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Зараз там знаходиться Палац культури імені Тараса Шевченка. Петицію зареєстрував Андрій Миронюк,- пише Волинь 24.
Станом на 9 лютого петицію підписали 38 осіб з 150 необхідних.
"Потреба у встановленні пам‘ятника чи меморіального знака жертвам Голокосту та пам‘яті єврейської громади, яка проживала у Ковелі, та частина з неї була розстріляна нацистами та похована на території сучасного Палацу культури імені Тараса Шевченка. Це єврейське кладовище було знищене радянською владою", - йдеться у зверненні.
На схемі показані межі кладовища на території сучасного Палацу культури імені Тараса Шевченка. Чорно-білий знімок – аерофотозйомка 1944 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Ковельчани хочуть встановити пам'ятник жертвам Голокосту
Сьогодні, 07:19
Гончарук розповів про можливі зміни в уряді
Сьогодні, 06:08
Пиво визнали найшкідливішим напоєм
Сьогодні, 05:12
На Волині бабуся збирає трав'яний збір навіть взимку
Сьогодні, 04:16
Медіа