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Ковельчани хочуть встановити пам'ятник жертвам Голокосту

Ковельчани хочуть встановити пам'ятник жертвам Голокосту
У Ковелі створили петицію за встановлення пам'ятника жертвам Голокосту на місці масових розстрілів, які відбувалися під час війни.

Зараз там знаходиться Палац культури імені Тараса Шевченка. Петицію зареєстрував Андрій Миронюк,- пише Волинь 24.

Станом на 9 лютого петицію підписали 38 осіб з 150 необхідних.

"Потреба у встановленні пам‘ятника чи меморіального знака жертвам Голокосту та пам‘яті єврейської громади, яка проживала у Ковелі, та частина з неї була розстріляна нацистами та похована на території сучасного Палацу культури імені Тараса Шевченка. Це єврейське кладовище було знищене радянською владою", - йдеться у зверненні.

На схемі показані межі кладовища на території сучасного Палацу культури імені Тараса Шевченка. Чорно-білий знімок – аерофотозйомка 1944 року.

Ковельчани хочуть встановити пам'ятник жертвам Голокосту


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Теги: ковель, пам'ятник, голокост
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