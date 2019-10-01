Ковельчани хочуть встановити пам'ятник жертвам Голокосту





Зараз там знаходиться Палац культури імені Тараса Шевченка. Петицію зареєстрував Андрій Миронюк,-



Станом на 9 лютого петицію підписали 38 осіб з 150 необхідних.



"Потреба у встановленні пам‘ятника чи меморіального знака жертвам Голокосту та пам‘яті єврейської громади, яка проживала у Ковелі, та частина з неї була розстріляна нацистами та похована на території сучасного Палацу культури імені Тараса Шевченка. Це єврейське кладовище було знищене радянською владою", - йдеться у зверненні.



На схемі показані межі кладовища на території сучасного Палацу культури імені Тараса Шевченка. Чорно-білий знімок – аерофотозйомка 1944 року.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі створили петицію за встановлення пам'ятника жертвам Голокосту на місці масових розстрілів, які відбувалися під час війни.Зараз там знаходиться Палац культури імені Тараса Шевченка. Петицію зареєстрував Андрій Миронюк,- пише Волинь 24.Станом на 9 лютого петицію підписали 38 осіб з 150 необхідних."Потреба у встановленні пам‘ятника чи меморіального знака жертвам Голокосту та пам‘яті єврейської громади, яка проживала у Ковелі, та частина з неї була розстріляна нацистами та похована на території сучасного Палацу культури імені Тараса Шевченка. Це єврейське кладовище було знищене радянською владою", - йдеться у зверненні.На схемі показані межі кладовища на території сучасного Палацу культури імені Тараса Шевченка. Чорно-білий знімок – аерофотозйомка 1944 року.

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