Пиво визнали найшкідливішим напоєм





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Отже, згідно з новим дослідженням, найбільш шкідливим для здоров’я напоєм виявилося саме пиво. Цікаво те, що шкідливим компонентом вчені назвали зовсім не алкоголь, а є речовини, які надають смак і піну цьому напою. Саме вони у першу чергу погано впливають на людей.



Хміль під час росту і дозрівання поглинає в себе з землі шкідливі елементи, серед яких кобальт і інші метали. Вони підвищують ризик розвитку серцевих захворювань, які в гіршому випадку можуть приводити до летального результату.



Одна пляшка пива 375 мл містить гранично допустиму добову дозу кобальту для людей.



Натомість найбезпечнішим напоєм вчені вважають сухе червоне вино. Воно містить антиоксиданти, вітаміни, а також корисні мікроелементи.



Як виявилося, пиво не такий уже й безпечний напій, як багато людей звикли вважати. Крім того, воно сприяє набору ваги, що теж не вельми йде на користь здоров’ю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Про шкідливий вплив алкогольних напоїв ніхто не буде сперечатися. Втім, і повністю відмовитися від алкоголю практично неможливо. Нещодавно науковці провели дослідження, аби виявити найшкідливіший алкогольний напій.Про це пише Народна правда.Отже, згідно з новим дослідженням, найбільш шкідливим для здоров’я напоєм виявилося саме пиво. Цікаво те, що шкідливим компонентом вчені назвали зовсім не алкоголь, а є речовини, які надають смак і піну цьому напою. Саме вони у першу чергу погано впливають на людей.Хміль під час росту і дозрівання поглинає в себе з землі шкідливі елементи, серед яких кобальт і інші метали. Вони підвищують ризик розвитку серцевих захворювань, які в гіршому випадку можуть приводити до летального результату.Одна пляшка пива 375 мл містить гранично допустиму добову дозу кобальту для людей.Натомість найбезпечнішим напоєм вчені вважають сухе червоне вино. Воно містить антиоксиданти, вітаміни, а також корисні мікроелементи.Як виявилося, пиво не такий уже й безпечний напій, як багато людей звикли вважати. Крім того, воно сприяє набору ваги, що теж не вельми йде на користь здоров’ю.

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