вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Гривня зміцнила позиції на ринку: курс валют у Луцьку на 10 лютого

Гривня зміцнила позиції на ринку: курс валют у Луцьку на 10 лютого
Курс долара у Луцьку: купівля – 24.40, а продаж – 24.58.

Євро при купівлі становить – 26.70, продажу – 27.10.

Курс російського рубля: купівля – 0,346, продаж – 0,397.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.25, продаж – 6.36.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
10 лютого – яке сьогодні свято і що суворо заборонено робити в цей день
Сьогодні, 09:23
Другу платіжку за газ можуть скасувати
Сьогодні, 09:18
Гривня зміцнила позиції на ринку: курс валют у Луцьку на 10 лютого
Сьогодні, 09:13
«Ваш син в поліції»: шахраї намагалися «кинути» волинянку на гроші
Сьогодні, 09:05
Завтра, 11 лютого, значна частина Луцька буде без водопостачання
Сьогодні, 08:56
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 7 лютого Курс валют у Луцьку на 7 лютого
07 лютий, 08:34
Долар і євро прискорили падіння: курс валют у Луцьку на 6 лютого Долар і євро прискорили падіння: курс валют у Луцьку на 6 лютого
06 лютий, 09:12
Курс валют у Луцьку на 5 лютого: долар і євро подешевшали Курс валют у Луцьку на 5 лютого: долар і євро подешевшали
05 лютий, 09:00
Курс валют у Луцьку на 4 лютого Курс валют у Луцьку на 4 лютого
04 лютий, 09:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ковельські хірурги видалили 30-річному чоловікові пухлину, яка була в нього ще з дитинства
Сьогодні, 10:17
 0
(Не)відомі волиняни: як лучанин у 1930-их роках став відомим оперним співаком
Сьогодні, 10:02
 0
У волинській лікарні з ока чоловіка дістали 13-міліметрову дротинку
Сьогодні, 09:57
 0
Волинянка, яка чекала на трансплантацію нирки, померла від інсульту у лікарні
Сьогодні, 09:38
 0
Купити одну квартиру, а заробляти на двох: у ЖК «ForRest» пропонують унікальну можливість безпрограшної інвестиції*
Сьогодні, 09:30
 0
Медіа
відео
1/8