Гривня зміцнила позиції на ринку: курс валют у Луцьку на 10 лютого
Сьогодні, 09:13
Курс долара у Луцьку: купівля – 24.40, а продаж – 24.58.
Євро при купівлі становить – 26.70, продажу – 27.10.
Курс російського рубля: купівля – 0,346, продаж – 0,397.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.25, продаж – 6.36.
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Євро при купівлі становить – 26.70, продажу – 27.10.
Курс російського рубля: купівля – 0,346, продаж – 0,397.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.25, продаж – 6.36.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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