10 лютого – яке сьогодні свято і що суворо заборонено робити в цей день
Сьогодні, 09:23
10 лютого відзначається день Єфрема Сирина, відомого проповідника і богослова. Цей день називають "Днем чудес", бо саме в цей день з вами може відбутися справжнє чудо.
Іменини сьогодні святкують: Юхим, Георгій, Яків, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 10 лютого
– Ліс став чорним – прикмета того, що буде відлига.
– Вітряна погода – до дощового і холодного літа.
Що можна робити 10 лютого
1. Приберіть у своєму будинку. Це принесе вам щастя та успіх.
Що не можна робити 10 лютого
1. На Єфрема не можна вбивати комах: ні тарганів, ні клопів, ні цвіркунів.
2. Цього дня не рекомендується сваритися одне з одним та ображатися.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Іменини сьогодні святкують: Юхим, Георгій, Яків, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 10 лютого
– Ліс став чорним – прикмета того, що буде відлига.
– Вітряна погода – до дощового і холодного літа.
Що можна робити 10 лютого
1. Приберіть у своєму будинку. Це принесе вам щастя та успіх.
Що не можна робити 10 лютого
1. На Єфрема не можна вбивати комах: ні тарганів, ні клопів, ні цвіркунів.
2. Цього дня не рекомендується сваритися одне з одним та ображатися.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
10 лютого – яке сьогодні свято і що суворо заборонено робити в цей день
Сьогодні, 09:23
Другу платіжку за газ можуть скасувати
Сьогодні, 09:18
Медіа