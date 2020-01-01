10 лютого – яке сьогодні свято і що суворо заборонено робити в цей день





Іменини сьогодні святкують: Юхим, Георгій, Яків, - пише



Народні прикмети на 10 лютого



– Ліс став чорним – прикмета того, що буде відлига.



– Вітряна погода – до дощового і холодного літа.



Що можна робити 10 лютого



​1. Приберіть у своєму будинку. Це принесе вам щастя та успіх.



Що не можна робити 10 лютого



1. На Єфрема не можна вбивати комах: ні тарганів, ні клопів, ні цвіркунів.



2. Цього дня не рекомендується сваритися одне з одним та ображатися.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 10 лютого відзначається день Єфрема Сирина, відомого проповідника і богослова. Цей день називають "Днем чудес", бо саме в цей день з вами може відбутися справжнє чудо.Іменини сьогодні святкують: Юхим, Георгій, Яків, - пише 24 канал. – Ліс став чорним – прикмета того, що буде відлига.– Вітряна погода – до дощового і холодного літа.​1. Приберіть у своєму будинку. Це принесе вам щастя та успіх.1. На Єфрема не можна вбивати комах: ні тарганів, ні клопів, ні цвіркунів.2. Цього дня не рекомендується сваритися одне з одним та ображатися.

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