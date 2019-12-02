Волинянка, яка чекала на трансплантацію нирки, померла від інсульту у лікарні





У 2017-му році Тетяні поставили діагноз гіперальдостеронізм та гіперплазія наднирників (відмова нирок). З травня 2019-го року жінка перебувала на гемодіалізі, - пише



Тетяна знаходилася в черзі на трансплантацію нирки, донором органу повинна була стати її мама.



7-го лютого у Тетяни стався інсульт. 9-го лютого жінка померла. У Тетяни залишилося двоє діток, яких вона виховувала сама.



Щоб допомогти осиротілим діткам, пересилайте кошти на картку:



ОщадБанк: 5167 4901 3204 5569 – Елхова Тетяна.

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