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Волинянка, яка чекала на трансплантацію нирки, померла від інсульту у лікарні

Волинянка, яка чекала на трансплантацію нирки, померла від інсульту у лікарні
39-річна жителька Нововолинська Тетяна Елхова (Дмитришина) після інсульту впала в кому. 9-го лютого у реанімації Тетяна померла.

У 2017-му році Тетяні поставили діагноз гіперальдостеронізм та гіперплазія наднирників (відмова нирок). З травня 2019-го року жінка перебувала на гемодіалізі, - пише Буг.

Тетяна знаходилася в черзі на трансплантацію нирки, донором органу повинна була стати її мама.

7-го лютого у Тетяни стався інсульт. 9-го лютого жінка померла. У Тетяни залишилося двоє діток, яких вона виховувала сама.

Щоб допомогти осиротілим діткам, пересилайте кошти на картку:

ОщадБанк: 5167 4901 3204 5569 – Елхова Тетяна.

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Теги: смерть, жінка, інсульт, Тетяна Елхова
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