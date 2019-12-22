(Не)відомі волиняни: як лучанин у 1930-их роках став відомим оперним співаком





На жаль, життєвий шлях був коротким і трагічно закінчився через перші сталінські репресії 1930-х років, - пишуть



Відомо, що Лев Олександрович Вітельс народився у Луцьку у 1901 році. Проте немає відомостей ні про його родину, батьків та вулицю на якій вони усі мешкали. Судячи із прізвища та імені, скоріше всього це була єврейська родина.



Вищу освіту Лев Вітельс здобував у 1910-1920-х роках у консерваторії в місті Санкт-Петербург. По закінченню навчання він стає артистом опери. Усі хто чули спів Вітельса були зачаровані його голосом. У нього був драматичний баритон. Це важкий, низький чоловічий голос, за висотою середній між басом і тенором. Діапазон баритону приблизно від «ля» великої октави до «ля» першої октави.



З 1925 року Лев Вітельс активно гастролював у таких країнах як Китай та Японія. Досить успішними були виступи в місті Токіо.



З 1929 року Лев Вітельс стає членом любительської трупи театру у місті Харбін (місто знаходиться в Північно-Східному Китаї (Маньчжурія).



Історія міста Харбін є теж дуже цікавою. Місто було засновано у 1898 році у зв'язку з будовою Китайської Східної залізниці (КВЖД), прокладеної Росією на території Маньчжурії, що належала Китаю. Населення Харбіну становили переважно піддані Російської імперії, в основному залізничні службовці й інженери (серед них багато українців). До 1945 року в Харбіні існувала численна українська колонія (20—30 тисяч осіб) — переважно залізничні службовці й інженери, які підтримували тісні зв'язки з Україною, а також з українцями Зеленого Клину.



На Далекому Сході, Лев Вітельс виступав як актор опери. Найбільшу популярність принесли йому такі ролі, як: граф Данило («Весела вдова»), король Чуланглінглонг («Король веселиться»), Фреді Вербург («Принцеса доларів», Хаджі-Мурат («Хаджі-Мурат»).



Здавалось все добре складається, поряд із оперою, Лев Вітельс активно займався викладацькою діяльність у Харбінському музичному технікумі. Проте, в якийсь момент Лев Вітельс отримав пропозицію кращої роботи. Йому запропонували посаду соліста Санкт-Петербурзького оперного театру, і він погодився. Нова публіка відразу полюбила баритон лучанина, проте успіх на столичній сцені був не довгим. Це були 1930-ті роки… Період складний і небезпечний для усього населення тогочасного Союзу. В усіх бачили «ворогів народу», шпигунів та зрадників.



15 червня 1937 року Льва Вітельса разом із кількома іншими акторами оперного театру було заарештовано. Його звинуватили і шпигунстві на користь Японії. Після суду, 12 січня 1938 року Льва Вітельса розстріляли, саме таким був вирок судді. Йому було лише тридцять сім років.



Відомо, що перед судом він пережив важкі часи катувань з боку працівників НКВД. Навіть страшні тортури, не примусили його визнати надумане звинувачення в шпіонажі. У підвалах НКВД його катували разом з колегою по театру Віктором Райським. Пізніше актор був реабілітований.

Лев Вітельс, 1930-ті роки Лев Вітельс в опері «Ріголетто», Д. Верді Лев Вітельс у ролі Івана Мазепи

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