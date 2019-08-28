ЖК «Західний Олімп» розпочав зведення ще одного будинку у передмісті Луцька*





До кінця цього року завершиться зведення п’ятого – передостаннього будинку житлового комплексу «Західний Олімп». Щасливчики, які стануть власниками новеньких квартир, матимуть змогу оселитися там на початку 2021 року, адже здати будинок в експлуатацію забудовник обіцяє ще у четвертому кварталі вже цього року.



ЖК «Західний Олімп» уже давно називають наймальовничішим комплексом луцького передмістя. Він гармонійно вписався у навколишні ландшафти та продовжує впевнено завойовувати серця усіх, хто все ще шукає свою ідеальну домівку. Близькість природи і 15-ти хвилинна відстань від обласного центру роблять комплекс особливо привабливим для тих, хто шукає тихе та затишне житло поближче до природи, проте не в змозі відмовитися від життя у місті. Про переваги такого помешкання впевнено розповідають власники новеньких квартир, які вже придбали домівки та оселилися в «олімпійському» комплексі.



Забудовник обіцяє, що п’ятий будинок не поступатиметься попереднім ані надійністю матеріалів, ані якістю зведення. Купуючи квартиру у «Західному Олімпі», власники отримують сучасне енергоефективне помешкання. Адже у привабливих фасадах будинків ховається 15-ти сантиметрове утеплення стін, а панорамні вікна з видом на озера не тільки приносять естетичне задоволення, а й суттєво економлять сімейний бюджет.



До слова, у квартирах забудовник вмонтовує підлогу з підігрівом, а кімнати обладнує батареями на автономному опаленні. Окрім того, усі будинки мають міське водопостачання та підключенні до міської каналізації.



«Західний Олімп» – це унікальна можливість отримати зручне заміське житло, не відмовляючись від благ великого міста. Відстань від комплексу до центру Луцька долається за 5 хвилин на власному авто та за 15 на маршрутному таксі. До того ж поблизу ЖК розташовані усі найважливіші соціальні об’єкти – школа, дитячий садок та лікарня. А здійснити найнеобхідніші покупки можна у власному дворі – перші поверхи будинків займають комерційні приміщення.



Більш детальну інформацію можна отримати офісі, що знаходиться у селі Тарасове на вулиці Лесі Українки, 2. А також за номером телефону: 068-228-88-22.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У житловому комплексі «Західний Олімп» розпочалося будівництво п’ятого будинку, поселитися у нові квартири власники зможуть вже у першому кварталі 2021 року.До кінця цього року завершиться зведення п’ятого – передостаннього будинку житлового комплексу «Західний Олімп». Щасливчики, які стануть власниками новеньких квартир, матимуть змогу оселитися там на початку 2021 року, адже здати будинок в експлуатацію забудовник обіцяє ще у четвертому кварталі вже цього року.ЖК «Західний Олімп» уже давно називають наймальовничішим комплексом луцького передмістя. Він гармонійно вписався у навколишні ландшафти та продовжує впевнено завойовувати серця усіх, хто все ще шукає свою ідеальну домівку. Близькість природи і 15-ти хвилинна відстань від обласного центру роблять комплекс особливо привабливим для тих, хто шукає тихе та затишне житло поближче до природи, проте не в змозі відмовитися від життя у місті. Про переваги такого помешкання впевнено розповідають власники новеньких квартир, які вже придбали домівки та оселилися в «олімпійському» комплексі.Забудовник обіцяє, що п’ятий будинок не поступатиметься попереднім ані надійністю матеріалів, ані якістю зведення. Купуючи квартиру у «Західному Олімпі», власники отримують сучасне енергоефективне помешкання. Адже у привабливих фасадах будинків ховається 15-ти сантиметрове утеплення стін, а панорамні вікна з видом на озера не тільки приносять естетичне задоволення, а й суттєво економлять сімейний бюджет.До слова, у квартирах забудовник вмонтовує підлогу з підігрівом, а кімнати обладнує батареями на автономному опаленні. Окрім того, усі будинки мають міське водопостачання та підключенні до міської каналізації.«Західний Олімп» – це унікальна можливість отримати зручне заміське житло, не відмовляючись від благ великого міста. Відстань від комплексу до центру Луцька долається за 5 хвилин на власному авто та за 15 на маршрутному таксі. До того ж поблизу ЖК розташовані усі найважливіші соціальні об’єкти – школа, дитячий садок та лікарня. А здійснити найнеобхідніші покупки можна у власному дворі – перші поверхи будинків займають комерційні приміщення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію