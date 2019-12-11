Ковельські хірурги видалили 30-річному чоловікові пухлину, яка була в нього ще з дитинства
Сьогодні, 10:17
Лікарі Ковельського МТМО успішно видалили 30-річному чоловікові пухлину.
Про це повідомляє медичний заклад у Facebook.
Зазначається, що чоловік звернувся до хірургічного відділення Ковельського МТМО зі скаргами на болі в паховій ділянці. Він розповів, що ще в дитинстві йому діагностували пухлину черевної порожнини. Проте останнім часом новоутвір почав збільшуватись у розмірах та викликати дискомфорт. Це і змусило молодого чоловіка звернутися за медичною допомогою.
Хірургами ковельської лікарні успішно прооперували пацієнта і видалили пухлину.
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Про це повідомляє медичний заклад у Facebook.
Зазначається, що чоловік звернувся до хірургічного відділення Ковельського МТМО зі скаргами на болі в паховій ділянці. Він розповів, що ще в дитинстві йому діагностували пухлину черевної порожнини. Проте останнім часом новоутвір почав збільшуватись у розмірах та викликати дискомфорт. Це і змусило молодого чоловіка звернутися за медичною допомогою.
Хірургами ковельської лікарні успішно прооперували пацієнта і видалили пухлину.
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Ковельські хірурги видалили 30-річному чоловікові пухлину, яка була в нього ще з дитинства
Сьогодні, 10:17
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