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Ковельські хірурги видалили 30-річному чоловікові пухлину, яка була в нього ще з дитинства

Ковельські хірурги видалили 30-річному чоловікові пухлину, яка була в нього ще з дитинства
Лікарі Ковельського МТМО успішно видалили 30-річному чоловікові пухлину.

Про це повідомляє медичний заклад у Facebook.

Зазначається, що чоловік звернувся до хірургічного відділення Ковельського МТМО зі скаргами на болі в паховій ділянці. Він розповів, що ще в дитинстві йому діагностували пухлину черевної порожнини. Проте останнім часом новоутвір почав збільшуватись у розмірах та викликати дискомфорт. Це і змусило молодого чоловіка звернутися за медичною допомогою.

Хірургами ковельської лікарні успішно прооперували пацієнта і видалили пухлину.

Ковельські хірурги видалили 30-річному чоловікові пухлину, яка була в нього ще з дитинства


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Теги: лікарі, пухлина, Ковель
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