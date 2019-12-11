Ковельські хірурги видалили 30-річному чоловікові пухлину, яка була в нього ще з дитинства

Лікарі Ковельського МТМО успішно видалили 30-річному чоловікові пухлину.Про це повідомляє медичний заклад у Facebook.Зазначається, що чоловік звернувся до хірургічного відділення Ковельського МТМО зі скаргами на болі в паховій ділянці. Він розповів, що ще в дитинстві йому діагностували пухлину черевної порожнини. Проте останнім часом новоутвір почав збільшуватись у розмірах та викликати дискомфорт. Це і змусило молодого чоловіка звернутися за медичною допомогою.Хірургами ковельської лікарні успішно прооперували пацієнта і видалили пухлину.