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На польському кордоні затримали українку, яка везла з собою сувенірні гроші

На польському кордоні затримали українку, яка везла з собою сувенірні гроші
Під час спроби перетнути кордон у пункті пропуску в Корчовій громадянка України намагалася переконати польських прикордонників у фінансовій спроможності за допомогою іграшкових банкнот.

Як повідомляє Yavp.pl, з посиланням на сайт Бєщадського відділу прикордонної служби, інцидент трапився під час звичайної перевірки пасажирів автобуса, що їхав з України до Чехії.

33-річна жінка пред'явила на вимоги 32 банкноти: євро, долари та гривні, які викликали підозру в прикордонників. Після детальної перевірки виявилося, що банкноти є “грошима” для настільних ігор.

Українка зізналася, що намагалася перетнути кордон за допомогою обману, та погодилася понести покарання у вигляді умовного позбавлення волі терміном на 4 місяці з однорічним випробувальним періодом.

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Теги: Польща, українка, гроші
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