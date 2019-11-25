На польському кордоні затримали українку, яка везла з собою сувенірні гроші





Як повідомляє



33-річна жінка пред'явила на вимоги 32 банкноти: євро, долари та гривні, які викликали підозру в прикордонників. Після детальної перевірки виявилося, що банкноти є “грошима” для настільних ігор.



Українка зізналася, що намагалася перетнути кордон за допомогою обману, та погодилася понести покарання у вигляді умовного позбавлення волі терміном на 4 місяці з однорічним випробувальним періодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час спроби перетнути кордон у пункті пропуску в Корчовій громадянка України намагалася переконати польських прикордонників у фінансовій спроможності за допомогою іграшкових банкнот.Як повідомляє Yavp.pl , з посиланням на сайт Бєщадського відділу прикордонної служби, інцидент трапився під час звичайної перевірки пасажирів автобуса, що їхав з України до Чехії.33-річна жінка пред'явила на вимоги 32 банкноти: євро, долари та гривні, які викликали підозру в прикордонників. Після детальної перевірки виявилося, що банкноти є “грошима” для настільних ігор.Українка зізналася, що намагалася перетнути кордон за допомогою обману, та погодилася понести покарання у вигляді умовного позбавлення волі терміном на 4 місяці з однорічним випробувальним періодом.

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