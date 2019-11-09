У Луцьку в парку невідомі благодійники розвісили одяг для нужденних. ВІДЕО





Організатори, які вирішили залишитись невідомими, розвісили на мотузці верхній одяг: плащі, піджаки, куртки та пальта. Поставили там і декілька пар зимових чобіт, - пише



На папірцях, які прикріпили до одягу, організатори акції написали: "Ця річ для Вас – нехай зігріє враз».



Лучанин Ярослав Ящук розповів, що до парку поспішив одразу, як сусіди розповіли йому про благодійну акцію: "Я даже не знаю хто то бачите написав, благодійна акція, безплатно хочу вибрати, і дякую їм, дай їм Боже здоров’я, бо таких як я тут море. Я вже не такий і крепко вже бідний, але якщо що то ще біднішому дам."



Ярослав Ящук каже, що речі вирішив не приміряти, одразу взяв три.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Благодійну акцію «Зігрій людину» провели у парку біля луцького РАЦСУ.Організатори, які вирішили залишитись невідомими, розвісили на мотузці верхній одяг: плащі, піджаки, куртки та пальта. Поставили там і декілька пар зимових чобіт, - пише Суспільне Волині На папірцях, які прикріпили до одягу, організатори акції написали: "Ця річ для Вас – нехай зігріє враз».Лучанин Ярослав Ящук розповів, що до парку поспішив одразу, як сусіди розповіли йому про благодійну акцію: "Я даже не знаю хто то бачите написав, благодійна акція, безплатно хочу вибрати, і дякую їм, дай їм Боже здоров’я, бо таких як я тут море. Я вже не такий і крепко вже бідний, але якщо що то ще біднішому дам."Ярослав Ящук каже, що речі вирішив не приміряти, одразу взяв три.

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