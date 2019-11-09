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У Луцьку в парку невідомі благодійники розвісили одяг для нужденних. ВІДЕО

У Луцьку в парку невідомі благодійники розвісили одяг для нужденних. ВІДЕО
Благодійну акцію «Зігрій людину» провели у парку біля луцького РАЦСУ.

Організатори, які вирішили залишитись невідомими, розвісили на мотузці верхній одяг: плащі, піджаки, куртки та пальта. Поставили там і декілька пар зимових чобіт, - пише Суспільне Волині.

На папірцях, які прикріпили до одягу, організатори акції написали: "Ця річ для Вас – нехай зігріє враз».

Лучанин Ярослав Ящук розповів, що до парку поспішив одразу, як сусіди розповіли йому про благодійну акцію: "Я даже не знаю хто то бачите написав, благодійна акція, безплатно хочу вибрати, і дякую їм, дай їм Боже здоров’я, бо таких як я тут море. Я вже не такий і крепко вже бідний, але якщо що то ще біднішому дам."

Ярослав Ящук каже, що речі вирішив не приміряти, одразу взяв три.



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Теги: одяг, парк, Луцьк
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