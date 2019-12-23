У Луцьку вантажівка на смерть збила чоловіка
Сьогодні, 11:12
У суботу, 8 лютого, близько 14 години на вулиці Конякіна у Луцьку вантажівка «KАМАЗ» насмерть збила перехожого.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
За кермом транспортного засобу перебував 28-річний житель Луцького району. Водій допустив наїзд на 50-річного жителя обласного центру, котрий перетинав проїжджу частину дороги. Перехожий помер в автомобілі швидкої медичної допомоги.
Слідчі відкрили кримінальне провадження.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Проводиться досудове розслідування.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
За кермом транспортного засобу перебував 28-річний житель Луцького району. Водій допустив наїзд на 50-річного жителя обласного центру, котрий перетинав проїжджу частину дороги. Перехожий помер в автомобілі швидкої медичної допомоги.
Слідчі відкрили кримінальне провадження.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Проводиться досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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