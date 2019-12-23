У Луцьку вантажівка на смерть збила чоловіка

У суботу, 8 лютого, близько 14 години на вулиці Конякіна у Луцьку вантажівка «KАМАЗ» насмерть збила перехожого.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.За кермом транспортного засобу перебував 28-річний житель Луцького району. Водій допустив наїзд на 50-річного жителя обласного центру, котрий перетинав проїжджу частину дороги. Перехожий помер в автомобілі швидкої медичної допомоги.Слідчі відкрили кримінальне провадження.Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.Проводиться досудове розслідування.