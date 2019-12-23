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У Луцьку вантажівка на смерть збила чоловіка

У Луцьку вантажівка на смерть збила чоловіка
У суботу, 8 лютого, близько 14 години на вулиці Конякіна у Луцьку вантажівка «KАМАЗ» насмерть збила перехожого.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

За кермом транспортного засобу перебував 28-річний житель Луцького району. Водій допустив наїзд на 50-річного жителя обласного центру, котрий перетинав проїжджу частину дороги. Перехожий помер в автомобілі швидкої медичної допомоги.

Слідчі відкрили кримінальне провадження.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Проводиться досудове розслідування.

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Теги: аварія, загибель, Конякіна, Луцьк
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