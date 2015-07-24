На Волині викрили схему незаконного експорту цигарок. ФОТО

На Волині перекрили міжнародний канал збуту контрафактних цигарок.Так, правоохоронці встановили канали надходження в область та переправлення контрафактних тютюнових виробів до країн Європейського Союзу, - пише пресслужба прокуратури області.У місцях зберігання товару у Ковелі та в оселях людей, причетних до незаконного бізнесу, 7 лютого провели санкціоновані судом обшуки й вилучили понад 30 тисяч пачок цигарок різних торгових марок без відповідних документів.Товар вартістю близько 700 тис. грн. зловмисники готували до переправлення у Польщу.Наразі тривають слідчі дії, вирішують питання про накладення арешту на вилучене майно та призначення відповідних експертних досліджень.Вживають заходи задля притягнення до відповідальності усіх громадян, причетних до незаконного бізнесу.