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На Волині викрили схему незаконного експорту цигарок. ФОТО

На Волині викрили схему незаконного експорту цигарок. ФОТО
На Волині перекрили міжнародний канал збуту контрафактних цигарок.

Так, правоохоронці встановили канали надходження в область та переправлення контрафактних тютюнових виробів до країн Європейського Союзу, - пише пресслужба прокуратури області.

У місцях зберігання товару у Ковелі та в оселях людей, причетних до незаконного бізнесу, 7 лютого провели санкціоновані судом обшуки й вилучили понад 30 тисяч пачок цигарок різних торгових марок без відповідних документів.

Товар вартістю близько 700 тис. грн. зловмисники готували до переправлення у Польщу.

Наразі тривають слідчі дії, вирішують питання про накладення арешту на вилучене майно та призначення відповідних експертних досліджень.
Вживають заходи задля притягнення до відповідальності усіх громадян, причетних до незаконного бізнесу.

На Волині викрили схему незаконного експорту цигарок. ФОТО
На Волині викрили схему незаконного експорту цигарок. ФОТО
На Волині викрили схему незаконного експорту цигарок. ФОТО


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Теги: експорт, цигарки
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