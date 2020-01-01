«Патрулька» Волині поповнилась новими працівниками
Сьогодні, 18:35
У рядах управління патрульної поліції у Волинській області – нові працівники.
28-річний Андрій з Володимира-Волинського, 21-річний Станіслав з Любомльського району та 21-річний Сергій з Ківерцівського району: ці хлопці успішно завершили усі етапи відбору та тривале навчання, яке проходило в Академії патрульної поліції в Києві, - інформує патрульна поліція Волинської області.
А також волинянам нагадують, що набір у лави патрульних триває.
Заповнити анкету кандидати можуть на офіційному сайті патрульної поліції: http://anketa.patrol.police.gov.ua/
Отримати інформацію про конкурсний відбір до патрульної поліції можна за посиланням: http://patrol.police.gov.ua/
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28-річний Андрій з Володимира-Волинського, 21-річний Станіслав з Любомльського району та 21-річний Сергій з Ківерцівського району: ці хлопці успішно завершили усі етапи відбору та тривале навчання, яке проходило в Академії патрульної поліції в Києві, - інформує патрульна поліція Волинської області.
А також волинянам нагадують, що набір у лави патрульних триває.
Заповнити анкету кандидати можуть на офіційному сайті патрульної поліції: http://anketa.patrol.police.gov.ua/
Отримати інформацію про конкурсний відбір до патрульної поліції можна за посиланням: http://patrol.police.gov.ua/
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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