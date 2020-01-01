«Патрулька» Волині поповнилась новими працівниками





28-річний Андрій з Володимира-Волинського, 21-річний Станіслав з Любомльського району та 21-річний Сергій з Ківерцівського району: ці хлопці успішно завершили усі етапи відбору та тривале навчання, яке проходило в Академії патрульної поліції в Києві, - інформує патрульна поліція Волинської області.



А також волинянам нагадують, що набір у лави патрульних триває.



Заповнити анкету кандидати можуть на офіційному сайті патрульної поліції:



Отримати інформацію про конкурсний відбір до патрульної поліції можна за посиланням:





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