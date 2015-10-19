Англійська з лабрадором, пензликом чи фільмом: у луцькій школі іноземних мов «Джерело» влаштовують особливі уроки. ФОТО*





Викладачі постійно вигадують для дітей нові завдання і цікавинки, таким чином ці заняття перетворюються не на звичайний урок англійської, а на розважальні квізи з мультимедійним- і аудіо супроводом, різноманітними завданнями і навіть подарунками. Діти із нетерпінням чекають нового заняття або ж свята, коли у школі організовують тематичні вечірки.







Днями у школі іноземних мов «Джерело» влаштували так званий «Dog's club» разом із чотирилапим каністерапевтом на ім'я Пуша.



Шестирічна лабрадорка працює з дітьми вже протягом трьох років, її господарка Ольга Киричук приводить свою пухнасту подругу в мовну школу щоразу за запитом та каже, що діти просто в захваті від Пуші. Лабрадор не просто розважає дітей, а вчиться і працює разом з ними, допомагає виконувати тематичні завдання.



«Пуша – соціально стабільна, не знаю, чи їй подобається, але відповідно до вимог поводиться адекватно. Вона – сертифікована, на скільки це можливо в Україні, саме для того, аби працювати з дітками, нам було цікаво це спробувати», – каже кінолог Ольга.







Діти зібралися на заняття ще перед приходом спеціального гостя, викладачі попередили, що сьогодні вони будуть вчитися разом із Пушою, тож охочих долучитися до заняття виявилося багато. До слова, такі уроки у школі – абсолютно безкоштовні. Директорка та власниця закладу Юлія Козак каже, що дітям завжди потрібно давати можливість спробувати свої сили у вивченні мови різними методами, а ці заняття для них як подарунок за сумлінну працю. «Ми як мовна школа повинні розвиватися і використовувати максимум ефективних засобів для школярів. У нас мовні клуби є для дітей різного віку та рівня, щоразу чергуємо і вигадуємо щось нове та цікаве», – говорить Юлія Козак.







Довідково: Мовна школа «Джерело» почала працювати ще у 2015 році. Тут є можливість обрати одну з трьох програм вивчення англійської, німецької і польської мов учням молодшої або середньої школи, а також дорослим. На шляху від розвитку базових навичок до рівня володіння іноземною на B1-B2 студентів школи супроводжуватимуть фахові викладачі, закохані у свою справу. Обіцяють індивідуальний підхід до кожного, навіть у разі групових занять, оскільки не набирають більше шести учнів. Тут враховують здібності та особливості кожного, позаяк групи складають не за віком чи класами у школі, а саме за початковим рівнем володіння мовою, який визначають на першому пробному занятті – співбесіді. Протестувати навички кожен охочий може абсолютно безкоштовно в кабінеті вчителя перед початком навчання або ж на сайті школи в інтернеті. Також є можливість індивідуального навчання, у такому разі результат обіцяють швидше.







Цього разу особливий мовний клуб для вихованців школи проводила колишня випускниця «Джерела» Анна Павлось.



«Я працюю в іншій сфері, але із задоволенням приймаю запрошення позайматися з дітьми і поділитися досвідом. Тут прекрасна атмосфера, чудовий керівник, який справді зважає на запити дітей і постійно в пошуках новітніх методів для того, аби покращити рівень англійської», – ділиться дівчина. Каже, що ідея задіювати на деяких заняттях собаку виникла дуже випадково і ніхто не знав, що з цього вийде, однак дітям це надзвичайно сподобалося. «Виявилося, собака – великий мотиватор, аби дитина покращувала свій рівень знань, з того часу і почали іноді проводити такі «dog’s club», – каже Анна Павлось.







Для одинадцяти школярів віком 9–12 років дівчина підготувала цікаві тематичні завдання і квізи. Разом вони грали команда на команду, розгадуючи загадки, пов’язані із Пушею, складали пазл Діснеївсього Плуто, перетягували канат, змагаючись із лабрадором: «Хто сильніший», вивчали просторову орієнтацію, танцювали та спілкувалися англійською впродовж всього інтерактивну. Година уроку промайнула непомітно, а діти лишилися задоволені і охоче ділилися враженнями від мовного клубу.







Христина Жук та Віталіна Чеченєва, яким по 9 та 10 років, вивчають англійську у мовній школі «Джерело» вже протягом трьох років і переконують, що рівень знань значно підріс.



«Ми добре вправляємося в англійській, нам це цікаво і уроки дуже пізнавальні, я впевнена, що в майбутньому це допоможе досягнути успіху», – говорить Христина. Дівчинка каже, що особливо їй подобаються такі мовні клуби, бо для неї це – не просто урок, а корисна розвага, яка допомагає покращувати свої навички, граючись.



«Раніше в школі я отримувала не дуже хороші оцінки з уроків англійської , 8 – 9, а зараз маю вже 10 – 12. Завдячую цим саме школі «Джерело». До того ж у нас на заняттях класний колектив і вчителі», – додає Віталіна.



Інформаційне агентство ВолиньPost вирішило перевірити рівень володіння мовою у четвертокласниць Христини та Віталіни, тож наступні питання до дівчаток звучали англійською.



– What was the most interesting part of this club today? (Яка частина мовного клубу вам була найцікавішою сьогодні?)



– The most interesting part was to work with teacher, friends and play with Pusha. (Найцікавішим було працювати з вчителем, друзями і Пушею)



– Did you like war tugging game? (Чи сподобалася вам гра з перетягуванням канату?)



– Yes, a lot. I`m stronger than Pusha. Pusha is very fun dog, but today she was little bit tired. (Так, дуже. Пуша весела, але сьогодні була трохи втомлена)



Отож, експрес-тест від журналіста дівчатка пройшли дуже добре, і кажуть, що ці заняття їм допомагають впевненіше почуватися в англомовному середовищі. До слова, у школі вони спілкуються саме так, у разі, коли щось не зрозуміли, вчитель пояснює значення слова спершу англійською, а потім вже відповідає українською.







Школа іноземних мов «Джерело» знаходиться у Луцьку та має дві філії: за адресою вул. Конякіна 18А та Луцький р-н с. Рованці вул. Європейська 16 (приміщення бойових мистецтв, район ГПЗ). Детальнішу інформацію про навчання можете дізнатися на сайті https://dzerelo18.com.ua/, за телефонами: 050 0144 377 та 067 8983 751 або написавши на електронну адресу школи [email protected]







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вивчати англійську, німецьку чи польську за ліпленням пластиліну, малюванням, переглядами фільмів чи, для прикладу, читанням казок – особливий подарунок для студентів школи іноземних мов «Джерело» . Щоразу викладачі вигадують нові цікаві забави та докладають максимум зусиль для того, аби зробити процес вивчення нової мови цікавим і водночас результативним. Задіюють максимум систем заохочення: інтерактивні завдання, онлайн та офлайн-ігри, додатки зі статистикою, а також влаштовують особливі щотижневі мовні клуби.Викладачі постійно вигадують для дітей нові завдання і цікавинки, таким чином ці заняття перетворюються не на звичайний урок англійської, а на розважальні квізи з мультимедійним- і аудіо супроводом, різноманітними завданнями і навіть подарунками. Діти із нетерпінням чекають нового заняття або ж свята, коли у школі організовують тематичні вечірки.Днями у школі іноземних мов «Джерело» влаштували так званий «Dog's club» разом із чотирилапим каністерапевтом на ім'яШестирічна лабрадорка працює з дітьми вже протягом трьох років, її господаркаприводить свою пухнасту подругу в мовну школу щоразу за запитом та каже, що діти просто в захваті від Пуші. Лабрадор не просто розважає дітей, а вчиться і працює разом з ними, допомагає виконувати тематичні завдання.«Пуша – соціально стабільна, не знаю, чи їй подобається, але відповідно до вимог поводиться адекватно. Вона – сертифікована, на скільки це можливо в Україні, саме для того, аби працювати з дітками, нам було цікаво це спробувати», – каже кінолог Ольга.Діти зібралися на заняття ще перед приходом спеціального гостя, викладачі попередили, що сьогодні вони будуть вчитися разом із Пушою, тож охочих долучитися до заняття виявилося багато. До слова, такі уроки у школі – абсолютно безкоштовні. Директорка та власниця закладукаже, що дітям завжди потрібно давати можливість спробувати свої сили у вивченні мови різними методами, а ці заняття для них як подарунок за сумлінну працю. «Ми як мовна школа повинні розвиватися і використовувати максимум ефективних засобів для школярів. У нас мовні клуби є для дітей різного віку та рівня, щоразу чергуємо і вигадуємо щось нове та цікаве», – говорить Юлія Козак.Цього разу особливий мовний клуб для вихованців школи проводила колишня випускниця «Джерела»«Я працюю в іншій сфері, але із задоволенням приймаю запрошення позайматися з дітьми і поділитися досвідом. Тут прекрасна атмосфера, чудовий керівник, який справді зважає на запити дітей і постійно в пошуках новітніх методів для того, аби покращити рівень англійської», – ділиться дівчина. Каже, що ідея задіювати на деяких заняттях собаку виникла дуже випадково і ніхто не знав, що з цього вийде, однак дітям це надзвичайно сподобалося. «Виявилося, собака – великий мотиватор, аби дитина покращувала свій рівень знань, з того часу і почали іноді проводити такі «dog’s club», – каже Анна Павлось.Для одинадцяти школярів віком 9–12 років дівчина підготувала цікаві тематичні завдання і квізи. Разом вони грали команда на команду, розгадуючи загадки, пов’язані із Пушею, складали пазл Діснеївсього Плуто, перетягували канат, змагаючись із лабрадором: «Хто сильніший», вивчали просторову орієнтацію, танцювали та спілкувалися англійською впродовж всього інтерактивну. Година уроку промайнула непомітно, а діти лишилися задоволені і охоче ділилися враженнями від мовного клубу.та, яким по 9 та 10 років, вивчають англійську у мовній школі «Джерело» вже протягом трьох років і переконують, що рівень знань значно підріс.«Ми добре вправляємося в англійській, нам це цікаво і уроки дуже пізнавальні, я впевнена, що в майбутньому це допоможе досягнути успіху», – говорить Христина. Дівчинка каже, що особливо їй подобаються такі мовні клуби, бо для неї це – не просто урок, а корисна розвага, яка допомагає покращувати свої навички, граючись.«Раніше в школі я отримувала не дуже хороші оцінки з уроків англійської , 8 – 9, а зараз маю вже 10 – 12. Завдячую цим саме школі «Джерело». До того ж у нас на заняттях класний колектив і вчителі», – додає Віталіна.вирішило перевірити рівень володіння мовою у четвертокласниць Христини та Віталіни, тож наступні питання до дівчаток звучали англійською.Отож, експрес-тест від журналіста дівчатка пройшли дуже добре, і кажуть, що ці заняття їм допомагають впевненіше почуватися в англомовному середовищі. До слова, у школі вони спілкуються саме так, у разі, коли щось не зрозуміли, вчитель пояснює значення слова спершу англійською, а потім вже відповідає українською.

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