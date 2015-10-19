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Англійська з лабрадором, пензликом чи фільмом: у луцькій школі іноземних мов «Джерело» влаштовують особливі уроки. ФОТО*

Англійська з лабрадором, пензликом чи фільмом: у луцькій школі іноземних мов «Джерело» влаштовують особливі уроки. ФОТО*
Вивчати англійську, німецьку чи польську за ліпленням пластиліну, малюванням, переглядами фільмів чи, для прикладу, читанням казок – особливий подарунок для студентів школи іноземних мов «Джерело». Щоразу викладачі вигадують нові цікаві забави та докладають максимум зусиль для того, аби зробити процес вивчення нової мови цікавим і водночас результативним. Задіюють максимум систем заохочення: інтерактивні завдання, онлайн та офлайн-ігри, додатки зі статистикою, а також влаштовують особливі щотижневі мовні клуби.

Викладачі постійно вигадують для дітей нові завдання і цікавинки, таким чином ці заняття перетворюються не на звичайний урок англійської, а на розважальні квізи з мультимедійним- і аудіо супроводом, різноманітними завданнями і навіть подарунками. Діти із нетерпінням чекають нового заняття або ж свята, коли у школі організовують тематичні вечірки.

Англійська з лабрадором, пензликом чи фільмом: у луцькій школі іноземних мов «Джерело» влаштовують особливі уроки. ФОТО*


Днями у школі іноземних мов «Джерело» влаштували так званий «Dog's club» разом із чотирилапим каністерапевтом на ім'я Пуша.

Шестирічна лабрадорка працює з дітьми вже протягом трьох років, її господарка Ольга Киричук приводить свою пухнасту подругу в мовну школу щоразу за запитом та каже, що діти просто в захваті від Пуші. Лабрадор не просто розважає дітей, а вчиться і працює разом з ними, допомагає виконувати тематичні завдання.

«Пуша – соціально стабільна, не знаю, чи їй подобається, але відповідно до вимог поводиться адекватно. Вона – сертифікована, на скільки це можливо в Україні, саме для того, аби працювати з дітками, нам було цікаво це спробувати», – каже кінолог Ольга.

Англійська з лабрадором, пензликом чи фільмом: у луцькій школі іноземних мов «Джерело» влаштовують особливі уроки. ФОТО*


Діти зібралися на заняття ще перед приходом спеціального гостя, викладачі попередили, що сьогодні вони будуть вчитися разом із Пушою, тож охочих долучитися до заняття виявилося багато. До слова, такі уроки у школі – абсолютно безкоштовні. Директорка та власниця закладу Юлія Козак каже, що дітям завжди потрібно давати можливість спробувати свої сили у вивченні мови різними методами, а ці заняття для них як подарунок за сумлінну працю. «Ми як мовна школа повинні розвиватися і використовувати максимум ефективних засобів для школярів. У нас мовні клуби є для дітей різного віку та рівня, щоразу чергуємо і вигадуємо щось нове та цікаве», – говорить Юлія Козак.

Англійська з лабрадором, пензликом чи фільмом: у луцькій школі іноземних мов «Джерело» влаштовують особливі уроки. ФОТО*


Довідково: Мовна школа «Джерело» почала працювати ще у 2015 році. Тут є можливість обрати одну з трьох програм вивчення англійської, німецької і польської мов учням молодшої або середньої школи, а також дорослим. На шляху від розвитку базових навичок до рівня володіння іноземною на B1-B2 студентів школи супроводжуватимуть фахові викладачі, закохані у свою справу. Обіцяють індивідуальний підхід до кожного, навіть у разі групових занять, оскільки не набирають більше шести учнів. Тут враховують здібності та особливості кожного, позаяк групи складають не за віком чи класами у школі, а саме за початковим рівнем володіння мовою, який визначають на першому пробному занятті – співбесіді. Протестувати навички кожен охочий може абсолютно безкоштовно в кабінеті вчителя перед початком навчання або ж на сайті школи в інтернеті. Також є можливість індивідуального навчання, у такому разі результат обіцяють швидше.

Англійська з лабрадором, пензликом чи фільмом: у луцькій школі іноземних мов «Джерело» влаштовують особливі уроки. ФОТО*
Англійська з лабрадором, пензликом чи фільмом: у луцькій школі іноземних мов «Джерело» влаштовують особливі уроки. ФОТО*
Англійська з лабрадором, пензликом чи фільмом: у луцькій школі іноземних мов «Джерело» влаштовують особливі уроки. ФОТО*


Цього разу особливий мовний клуб для вихованців школи проводила колишня випускниця «Джерела» Анна Павлось.

«Я працюю в іншій сфері, але із задоволенням приймаю запрошення позайматися з дітьми і поділитися досвідом. Тут прекрасна атмосфера, чудовий керівник, який справді зважає на запити дітей і постійно в пошуках новітніх методів для того, аби покращити рівень англійської», – ділиться дівчина. Каже, що ідея задіювати на деяких заняттях собаку виникла дуже випадково і ніхто не знав, що з цього вийде, однак дітям це надзвичайно сподобалося. «Виявилося, собака – великий мотиватор, аби дитина покращувала свій рівень знань, з того часу і почали іноді проводити такі «dog’s club», – каже Анна Павлось.

Англійська з лабрадором, пензликом чи фільмом: у луцькій школі іноземних мов «Джерело» влаштовують особливі уроки. ФОТО*


Для одинадцяти школярів віком 9–12 років дівчина підготувала цікаві тематичні завдання і квізи. Разом вони грали команда на команду, розгадуючи загадки, пов’язані із Пушею, складали пазл Діснеївсього Плуто, перетягували канат, змагаючись із лабрадором: «Хто сильніший», вивчали просторову орієнтацію, танцювали та спілкувалися англійською впродовж всього інтерактивну. Година уроку промайнула непомітно, а діти лишилися задоволені і охоче ділилися враженнями від мовного клубу.

Англійська з лабрадором, пензликом чи фільмом: у луцькій школі іноземних мов «Джерело» влаштовують особливі уроки. ФОТО*


Христина Жук та Віталіна Чеченєва, яким по 9 та 10 років, вивчають англійську у мовній школі «Джерело» вже протягом трьох років і переконують, що рівень знань значно підріс.

«Ми добре вправляємося в англійській, нам це цікаво і уроки дуже пізнавальні, я впевнена, що в майбутньому це допоможе досягнути успіху», – говорить Христина. Дівчинка каже, що особливо їй подобаються такі мовні клуби, бо для неї це – не просто урок, а корисна розвага, яка допомагає покращувати свої навички, граючись.

«Раніше в школі я отримувала не дуже хороші оцінки з уроків англійської , 8 – 9, а зараз маю вже 10 – 12. Завдячую цим саме школі «Джерело». До того ж у нас на заняттях класний колектив і вчителі», – додає Віталіна.

Інформаційне агентство ВолиньPost вирішило перевірити рівень володіння мовою у четвертокласниць Христини та Віталіни, тож наступні питання до дівчаток звучали англійською.

– What was the most interesting part of this club today? (Яка частина мовного клубу вам була найцікавішою сьогодні?)

– The most interesting part was to work with teacher, friends and play with Pusha. (Найцікавішим було працювати з вчителем, друзями і Пушею)

– Did you like war tugging game? (Чи сподобалася вам гра з перетягуванням канату?)

– Yes, a lot. I`m stronger than Pusha. Pusha is very fun dog, but today she was little bit tired. (Так, дуже. Пуша весела, але сьогодні була трохи втомлена)

Отож, експрес-тест від журналіста дівчатка пройшли дуже добре, і кажуть, що ці заняття їм допомагають впевненіше почуватися в англомовному середовищі. До слова, у школі вони спілкуються саме так, у разі, коли щось не зрозуміли, вчитель пояснює значення слова спершу англійською, а потім вже відповідає українською.

Англійська з лабрадором, пензликом чи фільмом: у луцькій школі іноземних мов «Джерело» влаштовують особливі уроки. ФОТО*


Школа іноземних мов «Джерело» знаходиться у Луцьку та має дві філії: за адресою вул. Конякіна 18А та Луцький р-н с. Рованці вул. Європейська 16 (приміщення бойових мистецтв, район ГПЗ). Детальнішу інформацію про навчання можете дізнатися на сайті https://dzerelo18.com.ua/, за телефонами: 050 0144 377 та 067 8983 751 або написавши на електронну адресу школи [email protected]



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Теги: Джерело, школа іноземних мов, навчання, англійська, Пуша, реклама
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