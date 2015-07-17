Волинська облдержадміністрація змінює структуру
Сьогодні, 12:20
Структуру волинської облдержадміністрації змінюють шляхом перейменування деяких управлінь, відділів та департаментів, а також ліквідації деяких підрозділів і утворення натомість нових.
Відповідне розпорядження днями підписав голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко.
Так, зокрема, вирішили змінити назву:
- управління освіти науки та молоді на управління освіти і науки;
- відділу з питань фізичної культури та спорту на управління у справа молоді та спорту;
- відділу внутрішнього аудиту та управління внутрішнього аудиту;
- відділу інформаційної політики та управління інформаційної політики та цифрової трансформації;
- управління транспорту та інфраструктури на управління інфраструктури;
- департаменту агропромислового розвитку на управління агропромислового розвитку.
Ліквідують два департаменти: департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства, а також департамент економіки та європейської інтеграції.
Натомість створять департамент зовнішніх зносин, залучення інвестицій та з питань туризму і курортів, управління економічного розвитку та торгівлі, управління житлово-комунального господарства та відділ регіональної політики та з питань децентралізації.
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Відповідне розпорядження днями підписав голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко.
Так, зокрема, вирішили змінити назву:
- управління освіти науки та молоді на управління освіти і науки;
- відділу з питань фізичної культури та спорту на управління у справа молоді та спорту;
- відділу внутрішнього аудиту та управління внутрішнього аудиту;
- відділу інформаційної політики та управління інформаційної політики та цифрової трансформації;
- управління транспорту та інфраструктури на управління інфраструктури;
- департаменту агропромислового розвитку на управління агропромислового розвитку.
Ліквідують два департаменти: департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства, а також департамент економіки та європейської інтеграції.
Натомість створять департамент зовнішніх зносин, залучення інвестицій та з питань туризму і курортів, управління економічного розвитку та торгівлі, управління житлово-комунального господарства та відділ регіональної політики та з питань децентралізації.
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Коментарі 1
ЦЕ,щоб зарплати підвищити?Бо для виконання обов"язків ці зміни абсолютно ні дочого.
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