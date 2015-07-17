вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинська облдержадміністрація змінює структуру

Волинська облдержадміністрація змінює структуру
Структуру волинської облдержадміністрації змінюють шляхом перейменування деяких управлінь, відділів та департаментів, а також ліквідації деяких підрозділів і утворення натомість нових.

Відповідне розпорядження днями підписав голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко.

Так, зокрема, вирішили змінити назву:

- управління освіти науки та молоді на управління освіти і науки;

- відділу з питань фізичної культури та спорту на управління у справа молоді та спорту;

- відділу внутрішнього аудиту та управління внутрішнього аудиту;

- відділу інформаційної політики та управління інформаційної політики та цифрової трансформації;

- управління транспорту та інфраструктури на управління інфраструктури;

- департаменту агропромислового розвитку на управління агропромислового розвитку.

Ліквідують два департаменти: департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства, а також департамент економіки та європейської інтеграції.

Натомість створять департамент зовнішніх зносин, залучення інвестицій та з питань туризму і курортів, управління економічного розвитку та торгівлі, управління житлово-комунального господарства та відділ регіональної політики та з питань децентралізації.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинська ОДА, зміни, структура
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
ЦЕ,щоб зарплати підвищити?Бо для виконання обов"язків ці зміни абсолютно ні дочого.
Відповісти
Вибір редактора
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Хлопець з Волині віддав чималі гроші шахраям
Сьогодні, 12:40
Волинянину, який торгував наркотиками на ринку, «впаяли» 3 роки тюрми
Сьогодні, 12:33
Волинська облдержадміністрація змінює структуру
Сьогодні, 12:20
В озері на Волині під час риболовлі втопився чоловік
Сьогодні, 12:02
ЖК «Західний Олімп» розпочав зведення ще одного будинку у передмісті Луцька*
Сьогодні, 12:00
Схожі новини
Муніципальна дружина Луцька прагне реформувати власну структуру Муніципальна дружина Луцька прагне реформувати власну структуру
17 липень, 2015, 16:30
Гончарук розповів про можливі зміни в уряді Гончарук розповів про можливі зміни в уряді
Сьогодні, 06:08
Потяг «Ковель-Червоноград» не курсуватиме декілька днів Потяг «Ковель-Червоноград» не курсуватиме декілька днів
02 лютий, 22:59
Мінсоцполітики змінило механізм фінансування соціальних виплат Мінсоцполітики змінило механізм фінансування соціальних виплат
10 січень, 16:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У ресторації «Брама» відбудеться запальна бачата-вечірка*
Сьогодні, 13:25
 0
На Волині у білоруса вилучили авто, набите контрабандою
Сьогодні, 13:08
 0
Луцькрада звернулася в поліцію через перешкоджання демонтажу паркану біля Старого ринку
Сьогодні, 12:58
 0
У храм на Волині привезли мощі святої Варвари
Сьогодні, 12:50
 0
Розповіли про стан українця, який заразився коронавірусом
Сьогодні, 12:47
 0
Медіа
відео
1/8