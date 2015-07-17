Волинська облдержадміністрація змінює структуру

Структуру волинської облдержадміністрації змінюють шляхом перейменування деяких управлінь, відділів та департаментів, а також ліквідації деяких підрозділів і утворення натомість нових.Відповідне розпорядження днями підписав голова Волинської ОДАТак, зокрема, вирішили змінити назву:- управління освіти науки та молоді на управління освіти і науки;- відділу з питань фізичної культури та спорту на управління у справа молоді та спорту;- відділу внутрішнього аудиту та управління внутрішнього аудиту;- відділу інформаційної політики та управління інформаційної політики та цифрової трансформації;- управління транспорту та інфраструктури на управління інфраструктури;- департаменту агропромислового розвитку на управління агропромислового розвитку.Ліквідують два департаменти: департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства, а також департамент економіки та європейської інтеграції.Натомість створять департамент зовнішніх зносин, залучення інвестицій та з питань туризму і курортів, управління економічного розвитку та торгівлі, управління житлово-комунального господарства та відділ регіональної політики та з питань децентралізації.