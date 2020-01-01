У храм на Волині привезли мощі святої Варвари
Сьогодні, 12:50
У Свято-Георгіївську церкву села Кутрів Горохівського району привезли мощі святої Варвари. Також сьогодні релігійна громада відзначає річницю приєднання до Православної церкви України.
З цієї нагоди у храмі відбувається святкове богослужіння, - пише "Волинь Нова".
Віряни, які прийшли на спільну молитву, мають змогу поклонитися мощам святої Варвари.
Як повідомив староста громади Андрій Криштоф, мощі перебуватимуть у храмі лише один день - 10 лютого.
Нагадаємо, торік 10 лютого митрополит Луцький і Волинський Михаїл представив нового настоятеля Свято-Георгіївської церкви. Ним став священник Володимир Курчин.
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З цієї нагоди у храмі відбувається святкове богослужіння, - пише "Волинь Нова".
Віряни, які прийшли на спільну молитву, мають змогу поклонитися мощам святої Варвари.
Як повідомив староста громади Андрій Криштоф, мощі перебуватимуть у храмі лише один день - 10 лютого.
Нагадаємо, торік 10 лютого митрополит Луцький і Волинський Михаїл представив нового настоятеля Свято-Георгіївської церкви. Ним став священник Володимир Курчин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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