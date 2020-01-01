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У храм на Волині привезли мощі святої Варвари

У храм на Волині привезли мощі святої Варвари
У Свято-Георгіївську церкву села Кутрів Горохівського району привезли мощі святої Варвари. Також сьогодні релігійна громада відзначає річницю приєднання до Православної церкви України.

З цієї нагоди у храмі відбувається святкове богослужіння, - пише "Волинь Нова".

Віряни, які прийшли на спільну молитву, мають змогу поклонитися мощам святої Варвари.

Як повідомив староста громади Андрій Криштоф, мощі перебуватимуть у храмі лише один день - 10 лютого.

Нагадаємо, торік 10 лютого митрополит Луцький і Волинський Михаїл представив нового настоятеля Свято-Георгіївської церкви. Ним став священник Володимир Курчин.

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Теги: Волинь, святі мощі
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