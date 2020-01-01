У храм на Волині привезли мощі святої Варвари





З цієї нагоди у храмі відбувається святкове богослужіння, - пише



Віряни, які прийшли на спільну молитву, мають змогу поклонитися мощам святої Варвари.



Як повідомив староста громади Андрій Криштоф, мощі перебуватимуть у храмі лише один день - 10 лютого.



Нагадаємо, торік 10 лютого митрополит Луцький і Волинський Михаїл представив нового настоятеля Свято-Георгіївської церкви. Ним став священник Володимир Курчин.

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