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В озері на Волині під час риболовлі втопився чоловік

В озері на Волині під час риболовлі втопився чоловік
В озері Острівне поблизу села Любохини Старовижівського району виявили тіло 30-річного потопельника.

Про це інформує Управління ДСНС у Волинській області.

Тіло знайшли 9 лютого під час пошукових робіт працівники водолазно-рятувального відділу смт Шацьк.

Зазначають, чоловік втопився під час вилову риби.

Нагадаємо, 9 лютого у Луцькому районі провалився під лід та загинув 24-річний хлопець.

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Теги: втопився, риболовля, Волинь
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