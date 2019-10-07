В озері на Волині під час риболовлі втопився чоловік
Сьогодні, 12:02
В озері Острівне поблизу села Любохини Старовижівського району виявили тіло 30-річного потопельника.
Про це інформує Управління ДСНС у Волинській області.
Тіло знайшли 9 лютого під час пошукових робіт працівники водолазно-рятувального відділу смт Шацьк.
Зазначають, чоловік втопився під час вилову риби.
Нагадаємо, 9 лютого у Луцькому районі провалився під лід та загинув 24-річний хлопець.
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Про це інформує Управління ДСНС у Волинській області.
Тіло знайшли 9 лютого під час пошукових робіт працівники водолазно-рятувального відділу смт Шацьк.
Зазначають, чоловік втопився під час вилову риби.
Нагадаємо, 9 лютого у Луцькому районі провалився під лід та загинув 24-річний хлопець.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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