В озері на Волині під час риболовлі втопився чоловік





Про це інформує Управління ДСНС у Волинській області.



Тіло знайшли 9 лютого під час пошукових робіт працівники водолазно-рятувального відділу смт Шацьк.



Зазначають, чоловік втопився під час вилову риби.



Нагадаємо, 9 лютого

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В озері Острівне поблизу села Любохини Старовижівського району виявили тіло 30-річного потопельника.Про це інформує Управління ДСНС у Волинській області.Тіло знайшли 9 лютого під час пошукових робіт працівники водолазно-рятувального відділу смт Шацьк.Зазначають, чоловік втопився під час вилову риби.Нагадаємо, 9 лютого у Луцькому районі провалився під лід та загинув 24-річний хлопець.



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