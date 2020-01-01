На Волині у пожежі загинула 96-річна жінка





Про це інформує пресслужба ДСНС у Волинській області.



Учора, 9 лютого, о 16:16 надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному житловому будинку.



Загорання ліквідували співробітники 17-ої Державної пожежно-рятувальної частини та працівники місцевої пожежної охорони села Озеряни.



За попередніми даними, до пожежі призвело порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час гасіння пожежі у селі Купичів Турійського району рятувальники виявили тіло 96-річної господині.Про це інформує пресслужба ДСНС у Волинській області.Учора, 9 лютого, о 16:16 надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному житловому будинку.Загорання ліквідували співробітники 17-ої Державної пожежно-рятувальної частини та працівники місцевої пожежної охорони села Озеряни.За попередніми даними, до пожежі призвело порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію