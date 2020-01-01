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На Волині у пожежі загинула 96-річна жінка

На Волині у пожежі загинула 96-річна жінка
Під час гасіння пожежі у селі Купичів Турійського району рятувальники виявили тіло 96-річної господині.

Про це інформує пресслужба ДСНС у Волинській області.

Учора, 9 лютого, о 16:16 надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному житловому будинку.

Загорання ліквідували співробітники 17-ої Державної пожежно-рятувальної частини та працівники місцевої пожежної охорони села Озеряни.

За попередніми даними, до пожежі призвело порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.

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Теги: пожежа, смерть, Турійський район
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