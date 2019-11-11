Курив у ліжку: у Нововолинську від смерті врятували чоловіка





Подія сталась 7 лютого о 22:34, - пише У ДСНС України у Волинській області.



Під час гасіння пожежі співробітники ДСНС врятували 63-річного чоловіка. За попередніми даними, вогонь спалахнув внаслідок необережності під час куріння.

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