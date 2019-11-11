Курив у ліжку: у Нововолинську від смерті врятували чоловіка
Сьогодні, 12:45
У Нововолинську в п’ятиповерховому житловому будинку трапилася пожежа в квартирі на третьому поверсі.
Подія сталась 7 лютого о 22:34, - пише У ДСНС України у Волинській області.
Під час гасіння пожежі співробітники ДСНС врятували 63-річного чоловіка. За попередніми даними, вогонь спалахнув внаслідок необережності під час куріння.
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Подія сталась 7 лютого о 22:34, - пише У ДСНС України у Волинській області.
Під час гасіння пожежі співробітники ДСНС врятували 63-річного чоловіка. За попередніми даними, вогонь спалахнув внаслідок необережності під час куріння.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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