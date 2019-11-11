вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курив у ліжку: у Нововолинську від смерті врятували чоловіка

Курив у ліжку: у Нововолинську від смерті врятували чоловіка
У Нововолинську в п’ятиповерховому житловому будинку трапилася пожежа в квартирі на третьому поверсі.

Подія сталась 7 лютого о 22:34, - пише У ДСНС України у Волинській області.

Під час гасіння пожежі співробітники ДСНС врятували 63-річного чоловіка. За попередніми даними, вогонь спалахнув внаслідок необережності під час куріння.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, Нововолинськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У храм на Волині привезли мощі святої Варвари
Сьогодні, 12:50
Розповіли про стан українця, який заразився коронавірусом
Сьогодні, 12:47
Курив у ліжку: у Нововолинську від смерті врятували чоловіка
Сьогодні, 12:45
Хлопець з Волині віддав чималі гроші шахраям
Сьогодні, 12:40
Волинянину, який торгував наркотиками на ринку, «впаяли» 3 роки тюрми
Сьогодні, 12:33
Схожі новини
У місті на Волині в багатоповерхівці трапилася пожежа У місті на Волині в багатоповерхівці трапилася пожежа
07 лютий, 16:48
У місті на Волині вдруге за місяць горіло закинуте приміщення колишнього готелю У місті на Волині вдруге за місяць горіло закинуте приміщення колишнього готелю
11 листопад, 2019, 14:55
У місті на Волині горіла квартира: власник – у важкому стані У місті на Волині горіла квартира: власник – у важкому стані
05 листопад, 2019, 09:40
У місті на Волині горіла будівля колишнього банку. ФОТО У місті на Волині горіла будівля колишнього банку. ФОТО
19 жовтень, 2019, 01:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У ресторації «Брама» відбудеться запальна бачата-вечірка*
Сьогодні, 13:25
 0
На Волині у білоруса вилучили авто, набите контрабандою
Сьогодні, 13:08
 0
Луцькрада звернулася в поліцію через перешкоджання демонтажу паркану біля Старого ринку
Сьогодні, 12:58
 0
У храм на Волині привезли мощі святої Варвари
Сьогодні, 12:50
 0
Розповіли про стан українця, який заразився коронавірусом
Сьогодні, 12:47
 0
Медіа
відео
1/8