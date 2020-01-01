Волинянину, який торгував наркотиками на ринку, «впаяли» 3 роки тюрми





Зазначається, що затримали чоловіка на ринку біля стадіону “Шахтар” 20-го березня 2019 року, - пише



Під час огляду в нього вилучили порошкоподібні речовини білого кольору у двох згортках фольгованого паперу та три частини таблеток білого кольору у пластиковому контейнері овальної форми помаранчевого кольору, які містять у своєму складі наркотичний засіб бупренорфін.



Суд взяв під варту продавця того ж дня.



У ході слідства встановили, що нововолинець 14-го лютого 2019 року під час закупки наркотичних засобів на території центрального ринку в Нововолинську збув за 150 гривень частину таблетки “Субутекс”.



Крім того 22-го лютого 2019 року в ході оперативної закупки на території ринку, що в районі стадіону “Шахтар” збув за 250 гривень частину таблетки “Субутекс” та 28-го лютого на центральному ринку. Згідно висновку судової експертизи таблетки містять у своєму складі наркотичний засіб.



У судовому засіданні обвинувачений свою вину у інкримінованому йому злочині визнав повністю, суду показав, що сам вживав “Субутекс”, шляхом подрібнення та вдиханням через ніс. Повідомив, що купував вищевказаний наркотичний засіб через “закладки”, тобто не контактуючи на пряму з продавцем.



Підтвердив час, місце обставини зазначені в обвинувальному акті, за яких він 14, 22, 28 лютого 2019 року на центральному ринку та ринку, що знаходиться поблизу стадіону “Шахтар” у м. Нововолинську, він одній і тій самій особі збував за 150 грн. та два рази по 250 грн. частини таблеток “Субутекс”.



Підтвердив, що 20 березня 2019 року в нього працівниками поліції було вилучено наркотичний засіб, який він зберігав при собі для власного вживання та продажу. У вчиненому щиро розкаявся, просив суд його суворо не карати, призначити йому покарання із застосуванням ст.69 КК України (Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом), оскільки він притягається до кримінальної відповідальності вперше.



Нововолинський міський суд вироком від 5-го лютого визнав винним чоловкіа у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, призначивши покарання із застосуванням ст.69 КК України у виді позбавлення волі на строк три роки без конфіскації майна, належного йому на праві приватної власності.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Приватному підприємцю з Нововолинська суд виніс вирок за збут наркотичних речовин.Зазначається, що затримали чоловіка на ринку біля стадіону “Шахтар” 20-го березня 2019 року, - пише Буг Під час огляду в нього вилучили порошкоподібні речовини білого кольору у двох згортках фольгованого паперу та три частини таблеток білого кольору у пластиковому контейнері овальної форми помаранчевого кольору, які містять у своєму складі наркотичний засіб бупренорфін.Суд взяв під варту продавця того ж дня.У ході слідства встановили, що нововолинець 14-го лютого 2019 року під час закупки наркотичних засобів на території центрального ринку в Нововолинську збув за 150 гривень частину таблетки “Субутекс”.Крім того 22-го лютого 2019 року в ході оперативної закупки на території ринку, що в районі стадіону “Шахтар” збув за 250 гривень частину таблетки “Субутекс” та 28-го лютого на центральному ринку. Згідно висновку судової експертизи таблетки містять у своєму складі наркотичний засіб.У судовому засіданні обвинувачений свою вину у інкримінованому йому злочині визнав повністю, суду показав, що сам вживав “Субутекс”, шляхом подрібнення та вдиханням через ніс. Повідомив, що купував вищевказаний наркотичний засіб через “закладки”, тобто не контактуючи на пряму з продавцем.Підтвердив час, місце обставини зазначені в обвинувальному акті, за яких він 14, 22, 28 лютого 2019 року на центральному ринку та ринку, що знаходиться поблизу стадіону “Шахтар” у м. Нововолинську, він одній і тій самій особі збував за 150 грн. та два рази по 250 грн. частини таблеток “Субутекс”.Підтвердив, що 20 березня 2019 року в нього працівниками поліції було вилучено наркотичний засіб, який він зберігав при собі для власного вживання та продажу. У вчиненому щиро розкаявся, просив суд його суворо не карати, призначити йому покарання із застосуванням ст.69 КК України (Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом), оскільки він притягається до кримінальної відповідальності вперше.Нововолинський міський суд вироком від 5-го лютого визнав винним чоловкіа у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, призначивши покарання із застосуванням ст.69 КК України у виді позбавлення волі на строк три роки без конфіскації майна, належного йому на праві приватної власності.

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