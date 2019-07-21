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Хлопець з Волині віддав чималі гроші шахраям

Хлопець з Волині віддав чималі гроші шахраям
22-річного мешканця Ковеля, який хотів придбати талони на пальне, шахраї ошукали майже на 8 000 гривень.

Про це повідомляє Ковельський відділ поліції на сторінці у Facebook.

Пропозиція дешевше придбати талони на пальне зацікавила ковельчанина, після чого він перевів 7 600 гривень на вказані реквізити незнайомця. Ніяких талонів юнак, звісно, не отримав.

Потерпілий звернувся з заявою до поліції. За фактом шахрайства відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють особу зловмисника.


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Теги: шахраї, Ковель, пальне
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