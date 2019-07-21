Хлопець з Волині віддав чималі гроші шахраям





Про це повідомляє



Пропозиція дешевше придбати талони на пальне зацікавила ковельчанина, після чого він перевів 7 600 гривень на вказані реквізити незнайомця. Ніяких талонів юнак, звісно, не отримав.



Потерпілий звернувся з заявою до поліції. За фактом шахрайства відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють особу зловмисника.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 22-річного мешканця Ковеля, який хотів придбати талони на пальне, шахраї ошукали майже на 8 000 гривень.Про це повідомляє Ковельський відділ поліції на сторінці у Facebook.Пропозиція дешевше придбати талони на пальне зацікавила ковельчанина, після чого він перевів 7 600 гривень на вказані реквізити незнайомця. Ніяких талонів юнак, звісно, не отримав.Потерпілий звернувся з заявою до поліції. За фактом шахрайства відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють особу зловмисника.

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