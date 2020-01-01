Розповіли про стан українця, який заразився коронавірусом
Сьогодні, 12:47
Посольство України повідомило про стан здоров'я інфікованого українця з круїзного лайнера "Diamond Princess", який перебуває на карантині біля берегів Японії.
Про це УНІАН повідомили у посольстві України в Японії.
"Японська сторона офіційно підтвердила лише один випадок серед наших громадян. Українець перебуває зараз у госпіталі під наглядом лікарів. Його лікують, і він забезпечений усім необхідним. Почувається він добре, і в нього, в принципі, видимих ознак симптомів вірусу немає", - зазначили дипломати і додали, що в українця і не було жодних скарг.
Так, за даними українського МЗС, на судні Diamond Princess перебуває 25 громадян України – усі члени екіпажу. Усього на судні 3 тис. 700 осіб з 56 країн світу, з яких 2 тис. 700 – пасажири. З 4 лютого за наказом МОЗ Японії після виявлено хворого, у якого було діагностовано коронавірусну інфекцію 2019-nCoV. Лайнер стоїть на карантині. Лікарі обстежують пасажирів та членів екіпажу. Карантин триватиме до 19 лютого. 9 лютого стало відомо, що на круїзному судні виявлено інфікованого коронавірусом українця. За даними МЗС, він перебуватиме в японській лікарні щонайменше два тижні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це УНІАН повідомили у посольстві України в Японії.
"Японська сторона офіційно підтвердила лише один випадок серед наших громадян. Українець перебуває зараз у госпіталі під наглядом лікарів. Його лікують, і він забезпечений усім необхідним. Почувається він добре, і в нього, в принципі, видимих ознак симптомів вірусу немає", - зазначили дипломати і додали, що в українця і не було жодних скарг.
Так, за даними українського МЗС, на судні Diamond Princess перебуває 25 громадян України – усі члени екіпажу. Усього на судні 3 тис. 700 осіб з 56 країн світу, з яких 2 тис. 700 – пасажири. З 4 лютого за наказом МОЗ Японії після виявлено хворого, у якого було діагностовано коронавірусну інфекцію 2019-nCoV. Лайнер стоїть на карантині. Лікарі обстежують пасажирів та членів екіпажу. Карантин триватиме до 19 лютого. 9 лютого стало відомо, що на круїзному судні виявлено інфікованого коронавірусом українця. За даними МЗС, він перебуватиме в японській лікарні щонайменше два тижні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Луцькрада звернулася в поліцію через перешкоджання демонтажу паркану біля Старого ринку
Сьогодні, 12:58
У храм на Волині привезли мощі святої Варвари
Сьогодні, 12:50
Розповіли про стан українця, який заразився коронавірусом
Сьогодні, 12:47
Курив у ліжку: у Нововолинську від смерті врятували чоловіка
Сьогодні, 12:45
Хлопець з Волині віддав чималі гроші шахраям
Сьогодні, 12:40
Медіа