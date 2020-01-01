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Розповіли про стан українця, який заразився коронавірусом

Розповіли про стан українця, який заразився коронавірусом
Посольство України повідомило про стан здоров'я інфікованого українця з круїзного лайнера "Diamond Princess", який перебуває на карантині біля берегів Японії.

Про це УНІАН повідомили у посольстві України в Японії.

"Японська сторона офіційно підтвердила лише один випадок серед наших громадян. Українець перебуває зараз у госпіталі під наглядом лікарів. Його лікують, і він забезпечений усім необхідним. Почувається він добре, і в нього, в принципі, видимих ознак симптомів вірусу немає", - зазначили дипломати і додали, що в українця і не було жодних скарг.

Так, за даними українського МЗС, на судні Diamond Princess перебуває 25 громадян України – усі члени екіпажу. Усього на судні 3 тис. 700 осіб з 56 країн світу, з яких 2 тис. 700 – пасажири. З 4 лютого за наказом МОЗ Японії після виявлено хворого, у якого було діагностовано коронавірусну інфекцію 2019-nCoV. Лайнер стоїть на карантині. Лікарі обстежують пасажирів та членів екіпажу. Карантин триватиме до 19 лютого. 9 лютого стало відомо, що на круїзному судні виявлено інфікованого коронавірусом українця. За даними МЗС, він перебуватиме в японській лікарні щонайменше два тижні.


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Теги: коронавірус, українець, стан
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