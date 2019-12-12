На Волині у білоруса вилучили авто, набите контрабандою





Прикордонникам вдалося виявити їх за допомогою ендоскопу, - пише Держприкордонслужба України.



Автомобіль та сигарети вилучили працівники митниці. Загальна сума оцінки конфіскату склала понад 44 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через пункт пропуску «Доманове», білорус, прямуючи в Україну автомобілем Ford, приховав під обшивкою автомобіля 740 пачок контрабандних цигарок.Прикордонникам вдалося виявити їх за допомогою ендоскопу, - пише Держприкордонслужба України.Автомобіль та сигарети вилучили працівники митниці. Загальна сума оцінки конфіскату склала понад 44 тисяч гривень.

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