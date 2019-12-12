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На Волині у білоруса вилучили авто, набите контрабандою

На Волині у білоруса вилучили авто, набите контрабандою
Через пункт пропуску «Доманове», білорус, прямуючи в Україну автомобілем Ford, приховав під обшивкою автомобіля 740 пачок контрабандних цигарок.

Прикордонникам вдалося виявити їх за допомогою ендоскопу, - пише Держприкордонслужба України.

Автомобіль та сигарети вилучили працівники митниці. Загальна сума оцінки конфіскату склала понад 44 тисяч гривень.

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Теги: прикордонники, цигарки, білорус
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