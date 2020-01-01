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У ресторації «Брама» відбудеться запальна бачата-вечірка*

У ресторації «Брама» відбудеться запальна бачата-вечірка*
Ресторація «Брама» разом із школою латиноамериканських танців SI Bailar влаштовують вечірку Valentin’s Bachata Party.

15 лютого з 20:00 організатори обіцяють запальну та невимушену атмосферу.

У програмі: танцювальні майстер-класи, розіграші призів, святкова фотозона, анімації та дискотека з львівським ді-джеєм La-Gata.

«Запрошуються усі, хто хоче незабутньо і цікаво провести суботній вечір та познайомитися зі світом бачати, сальси, кізомби», - повідомили у «Брамі».

Вхід на вечірку – 150 гривень. Бронювання столиків: +38 (067) 332 28 57

Деталі з приводу танцювальних майстер-класів: +38 (095) 200 33 33

У ресторації «Брама» відбудеться запальна бачата-вечірка*


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Теги: ресторація "Брама", День закоханих
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