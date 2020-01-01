У ресторації «Брама» відбудеться запальна бачата-вечірка*
Сьогодні, 13:25
Ресторація «Брама» разом із школою латиноамериканських танців SI Bailar влаштовують вечірку Valentin’s Bachata Party.
15 лютого з 20:00 організатори обіцяють запальну та невимушену атмосферу.
У програмі: танцювальні майстер-класи, розіграші призів, святкова фотозона, анімації та дискотека з львівським ді-джеєм La-Gata.
«Запрошуються усі, хто хоче незабутньо і цікаво провести суботній вечір та познайомитися зі світом бачати, сальси, кізомби», - повідомили у «Брамі».
Вхід на вечірку – 150 гривень. Бронювання столиків: +38 (067) 332 28 57
Деталі з приводу танцювальних майстер-класів: +38 (095) 200 33 33
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
15 лютого з 20:00 організатори обіцяють запальну та невимушену атмосферу.
У програмі: танцювальні майстер-класи, розіграші призів, святкова фотозона, анімації та дискотека з львівським ді-джеєм La-Gata.
«Запрошуються усі, хто хоче незабутньо і цікаво провести суботній вечір та познайомитися зі світом бачати, сальси, кізомби», - повідомили у «Брамі».
Вхід на вечірку – 150 гривень. Бронювання столиків: +38 (067) 332 28 57
Деталі з приводу танцювальних майстер-класів: +38 (095) 200 33 33
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У ресторації «Брама» відбудеться запальна бачата-вечірка*
Сьогодні, 13:25
На Волині у білоруса вилучили авто, набите контрабандою
Сьогодні, 13:08
Луцькрада звернулася в поліцію через перешкоджання демонтажу паркану біля Старого ринку
Сьогодні, 12:58
У храм на Волині привезли мощі святої Варвари
Сьогодні, 12:50
Розповіли про стан українця, який заразився коронавірусом
Сьогодні, 12:47
Медіа