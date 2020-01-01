У ресторації «Брама» відбудеться запальна бачата-вечірка*





15 лютого з 20:00 організатори обіцяють запальну та невимушену атмосферу.



У програмі: танцювальні майстер-класи, розіграші призів, святкова фотозона, анімації та дискотека з львівським ді-джеєм La-Gata.



«Запрошуються усі, хто хоче незабутньо і цікаво провести суботній вечір та познайомитися зі світом бачати, сальси, кізомби», - повідомили у «Брамі».



Вхід на вечірку – 150 гривень. Бронювання столиків: +38 (067) 332 28 57



Деталі з приводу танцювальних майстер-класів: +38 (095) 200 33 33







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ресторація «Брама» разом із школою латиноамериканських танців SI Bailar влаштовують вечірку Valentin’s Bachata Party.15 лютого з 20:00 організатори обіцяють запальну та невимушену атмосферу.У програмі: танцювальні майстер-класи, розіграші призів, святкова фотозона, анімації та дискотека з львівським ді-джеєм La-Gata.«Запрошуються усі, хто хоче незабутньо і цікаво провести суботній вечір та познайомитися зі світом бачати, сальси, кізомби», - повідомили у «Брамі».Вхід на вечірку – 150 гривень. Бронювання столиків: +38 (067) 332 28 57Деталі з приводу танцювальних майстер-класів:

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