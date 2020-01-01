Гумор, саксофон та романтика: як святкуватимуть День закоханих у боулінг-клубі «StrikeCity»*
Сьогодні, 16:26
Романтична атмосфера, смачні страви та улюблені напої з розвагами чекають на відвідувачів 14 лютого у боулінг-клубі «StrikeCity».
У святковій програмі, яка розпочнеться о 20:00:
- Stand Up від учасника шоу «Розсміши коміка» Артема Лимана;
- Романтична музика від саксофоніста;
- Комплімент від закладу - перші гості, які забронюють столик, отримають пляшку ігристого від закладу.
"Проведіть День закоханих у романтичній атмосфері боулінг-клубу StrikeCity", - йдеться у повідомленні.
⠀
Деталі та бронювання за телефонами: 067 334 50 85; 0332 78 78 80.
Адреса: ТРЦ "ПортCity", Сухомлинського 1, 3-й поверх.
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У святковій програмі, яка розпочнеться о 20:00:
- Stand Up від учасника шоу «Розсміши коміка» Артема Лимана;
- Романтична музика від саксофоніста;
- Комплімент від закладу - перші гості, які забронюють столик, отримають пляшку ігристого від закладу.
"Проведіть День закоханих у романтичній атмосфері боулінг-клубу StrikeCity", - йдеться у повідомленні.
⠀
Деталі та бронювання за телефонами: 067 334 50 85; 0332 78 78 80.
Адреса: ТРЦ "ПортCity", Сухомлинського 1, 3-й поверх.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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