Гумор, саксофон та романтика: як святкуватимуть День закоханих у боулінг-клубі «StrikeCity»*





У святковій програмі, яка розпочнеться о 20:00:

- Stand Up від учасника шоу «Розсміши коміка» Артема Лимана;

- Романтична музика від саксофоніста;

- Комплімент від закладу - перші гості, які забронюють столик, отримають пляшку ігристого від закладу.



"Проведіть День закоханих у романтичній атмосфері боулінг-клубу StrikeCity", - йдеться у повідомленні.

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Деталі та бронювання за телефонами: 067 334 50 85; 0332 78 78 80‬.

Адреса: ТРЦ "ПортCity", Сухомлинського 1, 3-й поверх.







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