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Гумор, саксофон та романтика: як святкуватимуть День закоханих у боулінг-клубі «StrikeCity»*

Гумор, саксофон та романтика: як святкуватимуть День закоханих у боулінг-клубі «StrikeCity»*
Романтична атмосфера, смачні страви та улюблені напої з розвагами чекають на відвідувачів 14 лютого у боулінг-клубі «StrikeCity».

У святковій програмі, яка розпочнеться о 20:00:
- Stand Up від учасника шоу «Розсміши коміка» Артема Лимана;
- Романтична музика від саксофоніста;
- Комплімент від закладу - перші гості, які забронюють столик, отримають пляшку ігристого від закладу.

"Проведіть День закоханих у романтичній атмосфері боулінг-клубу StrikeCity", - йдеться у повідомленні.

Деталі та бронювання за телефонами: 067 334 50 85; 0332 78 78 80‬.
Адреса: ТРЦ "ПортCity", Сухомлинського 1, 3-й поверх.

Гумор, саксофон та романтика: як святкуватимуть День закоханих у боулінг-клубі «StrikeCity»*


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Теги: ПортCity, День закоханих, боулінг-клуб
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