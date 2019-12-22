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На «Устилузі» знайшли крадену автівку, яку розшукувала поліція Польщі

На «Устилузі» знайшли крадену автівку, яку розшукувала поліція Польщі
Вчора, 9 лютого, на «Устилузі» прикордонники затримали чоловіка, який їхав на краденій автівці.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Так, громадянин України їхав Skoda 2018 року випуску, яку з вересня 2019 року розшукували правоохоронні органи Польщі.

За цим фактом прикордонники негайно проінформували Укрбюро Інтерполу в м. Київ та Національну поліцію.

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Теги: Устилуг, крадена автівка, Польща
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