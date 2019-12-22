На «Устилузі» знайшли крадену автівку, яку розшукувала поліція Польщі





Про це повідомляє



Так, громадянин України їхав Skoda 2018 року випуску, яку з вересня 2019 року розшукували правоохоронні органи Польщі.



За цим фактом прикордонники негайно проінформували Укрбюро Інтерполу в м. Київ та Національну поліцію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 9 лютого, на «Устилузі» прикордонники затримали чоловіка, який їхав на краденій автівці.Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. Так, громадянин України їхав Skoda 2018 року випуску, яку з вересня 2019 року розшукували правоохоронні органи Польщі.За цим фактом прикордонники негайно проінформували Укрбюро Інтерполу в м. Київ та Національну поліцію.

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