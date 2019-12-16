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У Володимирі через коротке замикання електромережі горів будинок. ВІДЕО

У Володимирі через коротке замикання електромережі горів будинок. ВІДЕО
У Володимирі-Волинському на вулиці Зимнівській горів дерев’яний житловий будинок.

Пожежа сталась 8-го лютого о 21:00, - пише Буг.

Ймовірна причина – коротке замикання електромережі. На місці події працювали вогнеборці ДПРЧ-7. Пожежу вдалося повністю ліквідувати за пів години.

Вогонь знищив меблі, частину стелі та стін у одній з кімнат будівлі, речі домашнього вжитку. У результаті події ніхто не постраждав. Відео пожежі опублікував Твій Володимир.



У Володимирі через коротке замикання електромережі горів будинок. ВІДЕО
У Володимирі через коротке замикання електромережі горів будинок. ВІДЕО

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Теги: пожежа, Володимир
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