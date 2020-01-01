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Ще один українець заразився китайським коронавірусом на круїзному лайнері

Ще один українець заразився китайським коронавірусом на круїзному лайнері
У Міністерстві закордонних справ Японії підтвердили інформацію про другий випадок зараження китайським коронавірусом серед українських громадян на круїзному лайнері Diamond Princess.

Про це повідомив Сергій Погорельцев, директор департаменту консульської служби МЗС України у коментарі журналісту УНН.

"Так. МЗС Японії у робочому порядку підтверджує цю інформацію", - повідомив Погорельцев.

Нагадаємо, 9 лютого стало відомо про першого українця, який заразився китайським коронавірусом на круїзному лайнері Diamond Princess. Пізніше у МЗС підтвердили, що українець на круїзі Diamond Princess інфікований новим коронавірусом.

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Теги: коронавірус, українець, круїзний лайнер
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