Ще один українець заразився китайським коронавірусом на круїзному лайнері





Про це повідомив Сергій Погорельцев, директор департаменту консульської служби МЗС України у коментарі журналісту



"Так. МЗС Японії у робочому порядку підтверджує цю інформацію", - повідомив Погорельцев.



Нагадаємо, 9 лютого стало відомо про першого українця, який заразився китайським коронавірусом на круїзному лайнері Diamond Princess. Пізніше у МЗС підтвердили, що українець на круїзі Diamond Princess інфікований новим коронавірусом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Міністерстві закордонних справ Японії підтвердили інформацію про другий випадок зараження китайським коронавірусом серед українських громадян на круїзному лайнері Diamond Princess.Про це повідомив, директор департаменту консульської служби МЗС України у коментарі журналісту УНН "Так. МЗС Японії у робочому порядку підтверджує цю інформацію", - повідомив Погорельцев.Нагадаємо, 9 лютого. Пізніше у МЗС підтвердили, що українець на круїзі Diamond Princess інфікований новим коронавірусом.

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