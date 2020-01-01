Бійці волинського «Світязя» вирушили в зону ООС
Сьогодні, 20:17
Бійці роти патрульної поліції особливого призначення «Світязь» замінять колег, які понад два місяці перебувають на території Донецької області.
За традицією провести правоохоронців у відрядження в зону ООС прийшли керівництво поліції області, рідні, друзі та колеги, - інформує ГУНП у Волинської області.
Нагадаємо, добровольчу роту патрульної служби поліції особливого призначення «Світязь» було створено в червні 2014 року. Підрозділ пройшов бої за Іловайськ та Вуглегірськ. Мужність і відвагу його бійців під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України відзначено державними нагородами. Волинські телевізійники зняли фільм, присвячений бійцям спецпідрозділу «Світязь»: дорога болю і слави», який у 2016 році здобув найвищу нагороду, гран-прі, на міжнародному мистецькому фестивалі в Польщі.
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За традицією провести правоохоронців у відрядження в зону ООС прийшли керівництво поліції області, рідні, друзі та колеги, - інформує ГУНП у Волинської області.
Нагадаємо, добровольчу роту патрульної служби поліції особливого призначення «Світязь» було створено в червні 2014 року. Підрозділ пройшов бої за Іловайськ та Вуглегірськ. Мужність і відвагу його бійців під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України відзначено державними нагородами. Волинські телевізійники зняли фільм, присвячений бійцям спецпідрозділу «Світязь»: дорога болю і слави», який у 2016 році здобув найвищу нагороду, гран-прі, на міжнародному мистецькому фестивалі в Польщі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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