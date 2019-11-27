У Луцьку пенсіонерка віддала декілька тисяч доларів «правоохоронцю»





Про це інформує пресслужба



За схемою зловмисник телефонує до пенсіонерів, називається співробітником правоохоронних органів і повідомляє, що начебто їх родич потрапив у ДТП. Потім шахрай переконує жертву, що для звільнення родичів від кримінальної відповідальності за скоєння дорожньо-транспортної пригоди та лікування потерпілих, потрібно гроші. За коштами зловмисник приходить до потерпілих громадян додому.



Так, не переконавшись у тому, що з родичами все гаразд, 88-річна лучанка віддала шахраю 8 тисяч доларів США, а 87-річна жителька обласного центру за начебто звільнення доньки від кримінальної відповідальності заплатила зловмиснику 65 тисяч гривень.



За фактом шахрайства поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 190 Кримінального кодексу України. Правоохоронці проводять заходи спрямовані на встановлення особи зловмисника та притягнення його до відповідальності.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку за минулі вихідні шахраї ошукали двох пенсіонерів на понад 200 тисяч гривень.Про це інформує пресслужба ГУНП у Волинській області. За схемою зловмисник телефонує до пенсіонерів, називається співробітником правоохоронних органів і повідомляє, що начебто їх родич потрапив у ДТП. Потім шахрай переконує жертву, що для звільнення родичів від кримінальної відповідальності за скоєння дорожньо-транспортної пригоди та лікування потерпілих, потрібно гроші. За коштами зловмисник приходить до потерпілих громадян додому.Так, не переконавшись у тому, що з родичами все гаразд, 88-річна лучанка віддала шахраю 8 тисяч доларів США, а 87-річна жителька обласного центру за начебто звільнення доньки від кримінальної відповідальності заплатила зловмиснику 65 тисяч гривень.За фактом шахрайства поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 190 Кримінального кодексу України. Правоохоронці проводять заходи спрямовані на встановлення особи зловмисника та притягнення його до відповідальності.

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