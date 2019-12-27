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На трасі «Київ-Чоп» під колесами вантажівки загинув чоловік. ФОТО

На трасі «Київ-Чоп» під колесами вантажівки загинув чоловік. ФОТО
На автодорозі «Київ-Чоп» поблизу села Кам'яниця вантажівка збила чоловіка.

Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, дев’ятого лютого, близько 20:40, - інформує Нацполіція у Рівненській області.

Поліцейські на місці події встановили, що 42-річний водій автомобіля «MAN» з причепом допустив наїзд на 36-річного жителя села Крупець Радивилівського району. Зі слів керманича, він раптово вийшов на проїзну частину.

Внаслідок ДТП пішохід від отриманих травм загинув на місці події.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

На трасі «Київ-Чоп» під колесами вантажівки загинув чоловік. ФОТО
На трасі «Київ-Чоп» під колесами вантажівки загинув чоловік. ФОТО
На трасі «Київ-Чоп» під колесами вантажівки загинув чоловік. ФОТО




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Теги: Київ-Чоп, вантажівка, смерть
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