На трасі «Київ-Чоп» під колесами вантажівки загинув чоловік. ФОТО





Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, дев’ятого лютого, близько 20:40, - інформує



Поліцейські на місці події встановили, що 42-річний водій автомобіля «MAN» з причепом допустив наїзд на 36-річного жителя села Крупець Радивилівського району. Зі слів керманича, він раптово вийшов на проїзну частину.



Внаслідок ДТП пішохід від отриманих травм загинув на місці події.



За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі «Київ-Чоп» поблизу села Кам'яниця вантажівка збила чоловіка.Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, дев’ятого лютого, близько 20:40, - інформує Нацполіція у Рівненській області. Поліцейські на місці події встановили, що 42-річний водій автомобіля «MAN» з причепом допустив наїзд на 36-річного жителя села Крупець Радивилівського району. Зі слів керманича, він раптово вийшов на проїзну частину.Внаслідок ДТП пішохід від отриманих травм загинув на місці події.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію